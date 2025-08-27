B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Preferi câinii sau pisicile? Iată ce spun cercetătorii despre personalitatea ta, în funcție de ce alegi

Preferi câinii sau pisicile? Iată ce spun cercetătorii despre personalitatea ta, în funcție de ce alegi

Selen Osmanoglu
27 aug. 2025, 12:15
Preferi câinii sau pisicile? Iată ce spun cercetătorii despre personalitatea ta, în funcție de ce alegi
Sursa foto: Pixabay

Cercetătorii de la National Geographic au realizat un studiu pentru a descoperi trăsăturile de personalitate ale persoanelor care iubesc mai mult câinii decât pisicile.

Cuprins

  • Cum sunt cei care preferă pisicile
  • Cum sunt cei care preferă câinii
  • Cum s-a desfășurat studiul

Cum sunt cei care preferă pisicile

Conform studiului, cei care preferă pisicile sunt, în general, persoane mai autosuficiente, deschise la minte și creative, conform Click.

Cercetătorii au constatat că aceștia au obținut scoruri mai mari la întrebările legate de raționament și sensibilitate emoțională.

Așadar, iubitorii de feline tind să fie mai introspectivi și să acorde o atenție sporită emoțiilor și detaliilor din jur.

Cum sunt cei care preferă câinii

Studiul a arătat că cei care preferă câinii par să fie mai extrovertiți, energici și hotărâți.

Iubitorii de câini au demonstrat un comportament mai social și mai respectuos față de reguli.

În plus, sunt considerați persoane mai vivace, cu o tendință de a interacționa ușor cu ceilalți și de a fi implicați în activități de grup.

Cum s-a desfășurat studiul

Cercetătorii au intervievat studenți de la mai multe universități americane și i-au rugat să se identifice ca persoane de câini sau de pisici.

Ulterior, participanții au completat un chestionar de personalitate. Rezultatele au evidențiat diferențe semnificative între cele două grupuri, confirmând că preferința pentru un tip de animal poate reflecta anumite trăsături psihologice.

Concluzia a fost: câinii atrag persoane extrovertite și energice, iar pisicile pe cele creative și independente.

Studiul arată că animalele de companie au un impact puternic asupra stilului de viață și a stării emoționale a stăpânilor lor.

Iubitorii de câini tind să caute mai multă interacțiune socială și să se implice în activități comunitare, în timp ce iubitorii de pisici se bucură adesea de momente de liniște și reflecție.

Important de menționat: psihologii subliniază că nu există tipuri de personalitate „mai bune” sau „mai rele”. Fiecare preferință are propriile avantaje și influențe asupra vieții cotidiene.

