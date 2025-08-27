Medicii chinezi au reușit o premieră medicală, transplantând un plămân de porc modificat genetic la un pacient aflat în moarte cerebrală. Operația a făcut parte dintr-un studiu experimental

Un realizat în este de natură să dea speranțe bolnavilor care au nevoie de un transplant de plămân. Se știe că acesta este un organ foarte dificil de adaptat de la un oganism la altul. De această dată, medicii chinezi au reușit să transplanteze un plămân de porc modificat genetic la un pacient aflat în moarte cerebrală.

Potrivit autorilor cercetării, organul a funcționat nouă zile, ceea ce reprezintă un progres important pentru cercetarea xenotransplanturilor, deoarece procedura este riscantă din cauza posibilelor infecții. Concluziile acestui studiu, realizat la First Affiliated Hospital, au fost publicate într-un articol în revista Nature Medicine.

Potrivit sursei citate, pacientul a fost un bărbatul de 39 de ani, declarat în moarte cerebrală după un accident vascular cerebral. Familia a fost de acord pentru intervenția medicală, iar medicii au transplantat plămânul stâng, păstrându-l pe cel drept original.

Medicii sunt de acord că asemenea proceduri de sunt foarte dificile deoarece transplantul, de la om la om, de la animal la om sau de la animal la animal, prezintă un risc crescut de infecție și de respingere. Din acest motiv pacientul a fost monitorizat cu atenție și a primit un tratament menit să diminueze eventualele riscuri.

Cum a decurs studiul medical

Potrivit autorilor cercetării, plămânul a fost prelevat de la un porc crescut în condiții sterile și a fost modificat genetic pentru a limita respingerea și infecțiile. Imediat după transplant nu au existat semne de respingere, însă după o zi medicii s-au confruntat cu complicații, iar familia a cerut oprirea experimentului.

Astfel, pacientul a dezvoltat un edem generalizat provocat de acumularea de lichid în țesuturi. Autorii cercetării au concluzionat că a fost vorba despre o disfuncție în circulația sângelui. Se știe că anatomic, plămânii au un rol important nu doar în respirație, ci și în menținerea fluxului sanguin.

Ulterior au apărut semne de recuperare parțială, dar în ciuda măsurilor luate, medicii au constatat că organismul începea să respingă transplantul. Autorii articolului spun că sunt necesare studii suplimentare înainte ca procedura să fie repetată. Chiar și așa, se demonstrează fezabilitatea xenotransplantului de plămân de porc la om.

„Deşi acest studiu demonstrează fezabilitatea xenotransplantului de plămân de porc la om, persistă provocări majore legate de respingerea organului şi infecţii”, au notat cercetătorii.

Plămânii, cele mai dificile organe de transplantat

În lumea medicală au fost raportate și alte reuşite în transplantul de rinichi, ficat și inimi de porc la oameni. A fost pentru prima dată când cercetătorii au încercat să adapteze un plămân de porc la om..

Specialiștii sunt de acord că transplantul de plămâni sunt mult mai dificil de realizat comparativ cu cel de rinichi, de inimă sau de ficat. Plămânii au un rol esențial în filtrarea sângelui, reglarea temperaturii, producerea trombocitelor, menținerea echilibrului pH-ului, apărarea imunitară, dar și în funcțiile metabolice și endocrine. În plus, sunt expuși direct la bacterii, iar respingerea fiind astfel și mai greu de controlat.

Anul trecut au fost realizate peste 173.000 de transplanturi de organe la nivel mondial. Au fost înregistrate succese în cazul altor organe de porc transplantate la om. Cel mai mare succes a fost un pacient american care trăiește cu un rinichi de porc modificat genetic, transplantat în ianuarie la Spitalul General din Massachusetts, în Statele Unite.