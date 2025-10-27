B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Premierul Bolojan, despre vila în care a locuit Băsescu: „Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația”

Selen Osmanoglu
27 oct. 2025, 07:57
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. „Nu am stat ilegal”
  2. „Nu am intrat ilegal”

Premierul Ilie Bolojan a  mărturisit că a fost nevoit să se mute în vila de protocol în care a locuit fostul președinte Traian Băsescu, din motive de securitate, însă nu a folosit imobilul în mod ilegal.

„Nu am stat ilegal”

„Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația. Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință pe care ți-o pune statul la dispoziție – nu ca să huzurești acolo, eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră, dorm în ea, pentru că, de dimineață până seara – și colegii sunt martori – eu sunt la Guvern, asta este viața mea, da?”, a explicat premierul Ilie Bolojan, la Digi24, conform Agerpres.

Dar mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locație la parter, iar geamul era către spațiul public. Și atunci au spus: ‘Trebuie să te mutăm într-o casă care este disponibilă’. Am fost mutat acolo”, a mai adăugat acesta.

„Nu am intrat ilegal”

Bolojan a explicat că „nu a intrat pe geam” în locuința respectivă. El a rămas acolo, după ce Băsescu și-a ales un alt imobil.

„Între timp, am aflat că în acea casă locuise președintele Băsescu, care își recâștigase drepturile de președinte. Mi s-a părut, iertați-mă, un gest de bun-simț să fie întrebat, să spun: ‘Nu rezolvați problema respectivă? Vă rog să vorbiți cu domnul președinte, să-și aleagă o locuință, din moment ce stătuse acolo’. Am crezut că poate dorește să se mute acolo și eu mă mutam în altă parte, da?”, a explicat premierul.

„Dânsul a optat pentru o altă locație și atunci am rămas acolo și, practic, acum s-a închis acest lucru. Da, subliniez: premierul României are dreptul la o locuință, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, n-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în regulă”, a adăugat.

