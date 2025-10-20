B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cât costă să te cazezi la vila Andreei Esca iarna aceasta. De ce facilități dispune unitatea de cazare din Porumbacu de Sus

Cât costă să te cazezi la vila Andreei Esca iarna aceasta. De ce facilități dispune unitatea de cazare din Porumbacu de Sus

B1.ro
20 oct. 2025, 23:01
Cât costă să te cazezi la vila Andreei Esca iarna aceasta. De ce facilități dispune unitatea de cazare din Porumbacu de Sus
Sursa: Instagram/@andreeaesca
Cuprins
  1. Cât costă o noapte de cazare la vila Andreei Esca
  2. De ce facilități dispune vila
  3. Cât costă să petreci Crăciunul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Românii sunt în plin proces de căutare al destinaților unde își vor petrece sărbătorile de iarnă. Cei dornici de o experiență luxoasă pot opta să se cazeze la vila Andreei Esca, însă trebuie să se aștepte la prețuri pe măsură.

Cât costă o noapte de cazare la vila Andreei Esca

Cei care își doresc să petreacă o noapte la vila Andreei Esca din Porumbacu de sus, la începutul lunii decembrie, trebuie să scoată din buzunar 870 de lei. Însă, este de așteptat ca tarifele să crească odată ce ne apropiem de sărbătorile de iarnă.

De ce facilități dispune vila

Vila Andreei Esca oferă nu doar o experiență de lux, ci și echilibrul perfect între confort și tradiția zonei. Situată la poalele Munților Făgăraș, unitatea de cazare dispune de o suprafață de cazare de 40 de metri pătrați. Are două dormitoare, o chicinetă complet utilată, baie și o terasă cu vedere la munte.

Mobilierul este rustic, din lemn, dar nu lipsesc facilitățile moderne WiFi gratuit, televizor cu ecran plat și mașină de cafea.

Unitatea de cazare a Andreei Esca este o opțiune perfectă pentru cei care vor să își petreacă Crăciunul sau Revelionul înconjurați de natură, dar fără a-și sacrifica confortul. Tarifele mai ridicate reflectă nu doar standardele vilei, ci și renumele locației și cererea crescută din zonă. Satul Porumbacu de Sus a fost inclus nu doar odată în topuri internaționale care certifică calitatea sa de destinație turistică deosebită.

Cât costă să petreci Crăciunul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

În luna decembrie, tarifele pentru o cameră dublă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov variază între 975 de lei și 1.530 de lei. Prețul diferă în funcție de tipul camerei și de facilitățile incluse. Tariful este calculat pentru două persoane și include micul dejun, servit în stil bufet, continental sau italian.

Hotelul se află la doar câțiva kilometri de atracții populare, precum Dino Parc și The White Tower.

Tags:
Citește și...
Dan Ciotoi și-a refăcut viața la 69 de ani, după un divorț dureros: „Nu doresc să apar cu ea”
Monden
Dan Ciotoi și-a refăcut viața la 69 de ani, după un divorț dureros: „Nu doresc să apar cu ea”
Un celebru actor din Las Fierbinți a divorțat după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Cu cine s-a recăsătorit acum, în secret
Monden
Un celebru actor din Las Fierbinți a divorțat după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Cu cine s-a recăsătorit acum, în secret
După un divorț dureros, Dan Ciotoi iubește din nou: „Este povestea noastră de suflet”
Monden
După un divorț dureros, Dan Ciotoi iubește din nou: „Este povestea noastră de suflet”
Lidia Buble a stârnit amuzamentul fanilor din online. Artista a făcut o achiziție nu tocmai inspirată: „M-au prostit. Eu am zis că sigur o să am succes cu ei”
Monden
Lidia Buble a stârnit amuzamentul fanilor din online. Artista a făcut o achiziție nu tocmai inspirată: „M-au prostit. Eu am zis că sigur o să am succes cu ei”
Mihaela Bilic, dezamăgită de un supermarket din București: „Cred ca trebuie să-mi fac ciorbă și tocăniță”
Monden
Mihaela Bilic, dezamăgită de un supermarket din București: „Cred ca trebuie să-mi fac ciorbă și tocăniță”
Mirela Retegan: „Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea”. Cum a reușit să ajungă la forma dorită
Monden
Mirela Retegan: „Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea”. Cum a reușit să ajungă la forma dorită
Cum și-a iertat Mihai Mitoșeru tatăl, care-l abandonase în copilărie: „Ne-am luptat cu cancerul vreo trei ani. Îmi pare rău că am fost orgolios”
Monden
Cum și-a iertat Mihai Mitoșeru tatăl, care-l abandonase în copilărie: „Ne-am luptat cu cancerul vreo trei ani. Îmi pare rău că am fost orgolios”
Nadia Comăneci, informații prețioase despre un stil de viață sănătos: „Trebuie să faci ceva pentru tine…”
Monden
Nadia Comăneci, informații prețioase despre un stil de viață sănătos: „Trebuie să faci ceva pentru tine…”
Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)
Monden
Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)
Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
Ultima oră
23:58 - WhatsApp schimbă regulile pentru mesajele către necunoscuți. Cum va funcționa noua limită impusă
23:40 - Marea Britanie caută meseriași. Lista meseriilor esențiale pentru viitorul țării
23:35 - Dan Ciotoi și-a refăcut viața la 69 de ani, după un divorț dureros: „Nu doresc să apar cu ea”
23:30 - Un cuplu a transformat un autobuz din anii ’60 într-o casă de lux. Cât i-a costat întregul proiect
23:19 - Cătălin Predoiu, vizită oficială în Arabia Saudită. Primul ministru român de interne care merge în țara arabă
22:35 - Telefonul tău merge tot mai greu. Ce poți face pentru a-l readuce la viteză normală
22:30 - Bucureștenii se pot compara cu locuitorii New York-ului. Capitala României, printre cele mai scumpe orașe din lume
22:22 - Macron critică faptul că doar Trump și Putin vor lua parte la negocierile de pace din Budapesta: „Ucrainenii și europenii ar trebui să fie prezenți”
21:58 - Un celebru actor din Las Fierbinți a divorțat după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Cu cine s-a recăsătorit acum, în secret
21:53 - Alimentele din frigider nu trăiesc la nesfârșit. Când devine frigiderul o capcană