Românii sunt în plin proces de căutare al destinaților unde își vor petrece sărbătorile de iarnă. Cei dornici de o experiență luxoasă pot opta să se cazeze la vila Andreei Esca, însă trebuie să se aștepte la prețuri pe măsură.

Cât costă o noapte de cazare la vila Andreei Esca

Cei care își doresc să petreacă o noapte la vila Andreei Esca din Porumbacu de sus, la începutul lunii decembrie, trebuie să scoată din buzunar 870 de lei. Însă, este de așteptat ca tarifele să crească odată ce ne apropiem de sărbătorile de iarnă.

De ce facilități dispune vila

Vila Andreei Esca oferă nu doar o experiență de lux, ci și echilibrul perfect între confort și tradiția zonei. Situată la poalele Munților Făgăraș, unitatea de cazare dispune de o suprafață de cazare de 40 de metri pătrați. Are două dormitoare, o chicinetă complet utilată, baie și o terasă cu vedere la munte.

Mobilierul este rustic, din lemn, dar nu lipsesc facilitățile moderne WiFi gratuit, televizor cu ecran plat și mașină de cafea.

Unitatea de cazare a este o opțiune perfectă pentru cei care vor să își petreacă Crăciunul sau Revelionul înconjurați de natură, dar fără a-și sacrifica confortul. Tarifele mai ridicate reflectă nu doar standardele vilei, ci și renumele locației și cererea crescută din zonă. Satul Porumbacu de Sus a fost inclus nu doar odată în topuri internaționale care certifică calitatea sa de destinație turistică deosebită.

Cât costă să petreci Crăciunul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

În luna decembrie, tarifele pentru o cameră dublă la variază între 975 de lei și 1.530 de lei. Prețul diferă în funcție de tipul camerei și de facilitățile incluse. Tariful este calculat pentru două persoane și include micul dejun, servit în stil bufet, continental sau italian.

Hotelul se află la doar câțiva kilometri de atracții populare, precum Dino Parc și The White Tower.