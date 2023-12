Premiile Oscar 2024: Au fost anunțate listele scurte la 10 categorii / „Barbie” conduce clasamentul

Academia de Arte și Științe Cinematografice a dezvăluit listele de preselecție pentru cele zece categorii la cea de-a 96-a ediție a ceremoniei premiilor Oscar.

Filmul Barbie, cele mai multe menţiuni la premiile Oscar

În general, regizat de Greta Gerwig a obținut cele mai multe mențiuni, acumulând cinci nominalizări, inclusiv pentru categoriile de sunet, cântec original, pentru cele trei piese interpretate de Billie Eilish („What I Was Made For?”), Dua Lipa („Dance the Night”) și colaborarea dintre Mark Ronson și Andrew Wyatt („I’m Just Ken”). De asemenea, coloana sonoră originală a obținut o nominalizare pentru acest duo. Cu toate acestea, „Barbie” a fost exclus din competiția în categoriile de machiaj și coafură, aceasta fiind una dintre categoriile care au adus cele mai mari surprize, scrie .

Pe lângă „Barbie”, „The Color Purple” şi „Guardians of the Galaxy Vol. 3” nu au reuşit să intre pe lista scurtă. În schimb, a fost selectat excentricul „Beau is Afraid” al A24 şi filmul horror al Universal Pictures „The Last Voyage of the Demeter”.

Nominalizările la Oscar 2023

La categoriile muzicale, compoziţii de la Daniel Pemberton („Spider-Man: Across the Spider-Verse”), Ludwig Göransson („Oppenheimer”) şi a regretatul Robbie Robertson („Killers of the Flower Moon”), Thomas Newman („Elemental”) şi John Williams („Indiana Jones and the Dial of Destiny”).

Este de remarcat diversitatea compozitorilor prezenți pe lista scurtă, inclusiv talente de culoare precum Jon Batiste („American Symphony”) și Kris Bowers („The Color Purple”). De asemenea, notăm prezența legendarei muziciene Laura Karpman („American Fiction”) și a compozitoarei non-binară Mica Levi, nominalizată anterior la Oscar pentru „Jackie” („The Zone of Interest”). Surpriza a venit odată cu selectarea lui Mark Orton pentru „The Holdovers”, o alegere neașteptată, având în vedere că unii nu credeau că se califică.

La categoria cântec original au fost nominalizate câte două piese din „The Color Purple” de la Warner Bros („Keep It Movin'” şi „Superpower”, cântate de Halle Bailey şi Fantasia Barrino) şi „Flora and Son” de la Apple Original Films („High Life” şi „Meet in the Middle”). Hitul Oliviei Rodrigo, „Can’t Catch Me Now” din „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” se apropie, de asemenea, cu un pas de o nominalizare la Oscar, alături de Lenny Kravitz („Road to Freedom” din „Rustin”) şi, în mod surprinzător, de Wes Anderson, care a co-scris „Dear Alien” din „Asteroid City”. Scurtmetrajul lui Anderson „The Wonderful Story of Henry Sugar” a intrat pe lista scurtă a filmelor live-action alături de „Strange Way of Life”, de Pedro Almodovar, care îl are în rolul principal pe Pedro Pascal.

Nominalizările oficiale vor fi desemnate pe 23 ianuarie

Filmul „Oppenheimer” regizat de Christopher Nolan a fost nominalizat la categoriile de machiaj, sunet și cântec original. În categoria de efecte vizuale, va trebui să selecteze cinci nominalizați din cele zece filme rămase, printre care se numără „Godzilla: Minus One” al Toho, „Rebel Moon – Part One: A Child of Fire” al lui Zack Snyder și „Spider-Man: Across the Spider-Verse” în categoria de film de animație.

Printre filmele notabile de pe lista scurtă pentru premiile Oscar se numără „Killers of the Flower Moon” regizat de Martin Scorsese, care a primit patru mențiuni, inclusiv pentru cel mai bun cântec original. De asemenea, „The Society of the Snow” de J.A. Bayona este menționat și se speculează că ar putea urma o traiectorie similară cu filmul surpriză de anul trecut, „All Quiet on the Western Front”, care a obținut patru premii Oscar.

Perioada de nominalizare la Oscar se va desfăşura în perioada 11-16 ianuarie 2024, iar nominalizările oficiale vor fi desemnate pe 23 ianuarie.