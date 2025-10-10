B1 Inregistrari!
Președintele CCR: „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos"

Președintele CCR: „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”

Selen Osmanoglu
10 oct. 2025, 13:40
Președintele CCR: „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce este conceptul de securitate
  2. Securitatea națională și ordinea constituțională

Președintele CCR, Simina Tănăsescu, a participat la Masa rotundă anuală organizată de Asociația Română de Drept Constituțional (ARDC), cu tema „Securitatea și Constituția – Dimensiuni juridice naționale, europene și internaționale”. Acolo, aceasta a susținut că securitatea fără libertate este „tiranie”, iar libertatea fără securitate este „haos”.

Ce este conceptul de securitate

„Conceptul de securitate nu mai este de mult doar o problemă a ‘sabiei și scutului’, cum spun istoricii. El traversează economia și finanțele, rețelele cibernetice și spațiul informațional, sănătatea publică, energia, mediul și, firește, apărarea și ordinea publică”, declarat președintele CCR, conform Agerpres .

„Această pluralitate de sensuri este deja înscrisă în documentul care a stat la baza organizării mesei rotunde și în arhitectura sa tematică, fapt care facilitează abordarea interdisciplinară pe care – cu interes și bucurie – o constat în programul propus audienței”, a adăugat.

Conform Siminei Tănăsescu, securitatea națională este integrată în Constituție ca valoare, criteriu și arhitectură instituțională.

„Deși Constituția nu definește exhaustiv noțiunea de ‘securitate națională’, ea o proiectează în mai multe planuri: ca valoare ce susține ordinea constituțională, ca rațiune expresă de restrângere a exercițiului unor drepturi și ca infrastructură instituțională. Din acest motiv se vorbește astăzi tot mai mult despre constituționalizarea noțiunii de ‘securitate națională’ și de includerea sa în ‘blocul de constituționalitate”, a spus aceasta.

Securitatea națională și ordinea constituțională

„În paradigma contemporană a securității democratice, protecția statului și protecția drepturilor nu sunt antagonice, ci complementare: statul apără drepturile apărând ordinea constituțională; iar ordinea constituțională apără securitatea, impunând legalitate, proporționalitate și garanții procedurale efective”, a menționat președintele CCR.

„Așadar, securitatea este – cum spune doctrina – o ‘stare’ care preîntâmpină chiar recursul la excepțional: o societate rezilientă declanșează mai rar stări de urgență tocmai pentru că arhitectura obișnuită a dreptului funcționează”, a mai subliniat.

Simina Tănăsescu consideră că „am putea conveni cu toții de la început că un pact pentru securitatea constituțională poate fi util”.

„Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos. Constituția este instrumentul care ne permite să evităm ambele extreme; trebuie doar să avem curajul să o aplicăm cu rigoare și cu convingere”, a adăugat aceasta.

