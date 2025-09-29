Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean: „Eșecul Rusiei la Chișinău este o veste bună pentru România și pentru securitatea flancului estic al NATO”

Alegerile din Republica Moldova au consfințit o victorie semnificativă a forțelor pro-europene, ceea ce reprezintă, în opinia deputatului PNL Ovidiu Cîmpean, o lovitură dură pentru curentele pro-ruse și izolaționiste.

„Rezultatul alegerilor din R. Moldova este o înfrângere strategică pentru izolaționiști. AUR a fost și de această dată partenerul forțelor pro-ruse, încercând să saboteze mesajul pro-european al Maiei Sandu și al PAS. De patru ani, George Simion duce o luptă împotriva Moldovei europene, dar scorul AUR arată că oamenii nu uită de ce a fost declarat persona non grata la Chișinău”, a precizat Cîmpean.

El a arătat că rezultatul scrutinului confirmă sprijinul ferm al cetățenilor pentru direcția europeană a Republicii Moldova. „AUR vrea Moldova și România mai aproape de Rusia. Totuși, alegerile de ieri au adus o victorie clară a forțelor pro-europene și o înfrângere usturătoare pentru izolaționiști”, a adăugat liberalul.

Dincolo de dimensiunea politică, deputatul PNL a insistat și asupra semnificației strategice a evenimentului. „Eșecul Rusiei la Chișinău este o veste bună pentru România și pentru securitatea flancului estic al NATO. Când Europa e unită, Rusia bate în retragere. Destinul României este alături de Moldova, în marea familie europeană”, a conchis Ovidiu Cîmpean.