B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean: „Eșecul Rusiei la Chișinău este o veste bună pentru România și pentru securitatea flancului estic al NATO”

Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean: „Eșecul Rusiei la Chișinău este o veste bună pentru România și pentru securitatea flancului estic al NATO”

B1.ro
29 sept. 2025, 15:00
Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean: „Eșecul Rusiei la Chișinău este o veste bună pentru România și pentru securitatea flancului estic al NATO”
Sursa foto: Ovidiu Cîmpean / Facebook

Alegerile din Republica Moldova au consfințit o victorie semnificativă a forțelor pro-europene, ceea ce reprezintă, în opinia deputatului PNL Ovidiu Cîmpean, o lovitură dură pentru curentele pro-ruse și izolaționiste.

„Rezultatul alegerilor din R. Moldova este o înfrângere strategică pentru izolaționiști. AUR a fost și de această dată partenerul forțelor pro-ruse, încercând să saboteze mesajul pro-european al Maiei Sandu și al PAS. De patru ani, George Simion duce o luptă împotriva Moldovei europene, dar scorul AUR arată că oamenii nu uită de ce a fost declarat persona non grata la Chișinău”, a precizat Cîmpean.

El a arătat că rezultatul scrutinului confirmă sprijinul ferm al cetățenilor pentru direcția europeană a Republicii Moldova. „AUR vrea Moldova și România mai aproape de Rusia. Totuși, alegerile de ieri au adus o victorie clară a forțelor pro-europene și o înfrângere usturătoare pentru izolaționiști”, a adăugat liberalul.

Dincolo de dimensiunea politică, deputatul PNL a insistat și asupra semnificației strategice a evenimentului. „Eșecul Rusiei la Chișinău este o veste bună pentru România și pentru securitatea flancului estic al NATO. Când Europa e unită, Rusia bate în retragere. Destinul României este alături de Moldova, în marea familie europeană”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Premierul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru rezultatul alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
Politică
Premierul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru rezultatul alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
România, alături de Republica Moldova pe drumul european. Liberalii salută victoria PAS în alegerile de duminică
Politică
România, alături de Republica Moldova pe drumul european. Liberalii salută victoria PAS în alegerile de duminică
Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”
Politică
Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”
Alegeri parlamentare în Moldova. Mesajul lui Nicușor Dan după victoria partidului condus de Maia Sandu
Politică
Alegeri parlamentare în Moldova. Mesajul lui Nicușor Dan după victoria partidului condus de Maia Sandu
Europarlamentarii Eugen Tomac și Victor Negrescu, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova: „Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești” / „Această victorie este una a valorilor”
Politică
Europarlamentarii Eugen Tomac și Victor Negrescu, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova: „Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești” / „Această victorie este una a valorilor”
Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE
Politică
Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE
Traian Băsescu a avut un mesaj după rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce a transmis fostul președinte
Politică
Traian Băsescu a avut un mesaj după rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ce a transmis fostul președinte
Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
Politică
Premierul Ilie Bolojan: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” / Sorin Grindeanu: „Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului”
Moldova poate încheia negocierile de aderare la UE în 2028. Europarlamentarul Victor Negrescu salută rezultatul alegerilor de la Chișinău
Politică
Moldova poate încheia negocierile de aderare la UE în 2028. Europarlamentarul Victor Negrescu salută rezultatul alegerilor de la Chișinău
Alegerile parlamentare în Moldova. Prima reacție de la Președinția României
Politică
Alegerile parlamentare în Moldova. Prima reacție de la Președinția României
Ultima oră
16:31 - CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
16:30 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)
15:58 - Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up
15:57 - Cum păstrezi murăturile crocante toată iarna? Trucurile recomandate de specialiști pentru murături fără „floare”
15:45 - Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Igor Dodon nu recunoaște victoria PAS
15:44 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): În ultimii ani, proiectele investite în Ilfov au valorat în jur de 900 de milioane de lei. Sunt bani care s-au investit, proiecte care sunt în continuare în derulare (VIDEO)
15:41 - Premierul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru rezultatul alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
15:27 - Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă! Greșeala pe care o fac mulți fără să știe
15:27 - Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența
15:16 - Gigi Becali visează la cel mai scump transfer din istoria FCSB. Combinația pusă la cale de patronul din Pipera