Preşedintele USR, Cătălin Drulă: Boloș, un om politic care își face din minciună un mod de a funcționa. Se ascunde la Ministerul Finanțelor orice ar arăta dimensiunea dezastrului (VIDEO)

Președintele USR, Cătălin Drulă, a fost prezent în emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde l-a criticat pe ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spunând că este un om politic care își face din minciună un mod de a funcționa. Drulă este de părere că “la Ministerul Finanțelor se ascunde orice ar arăta dimensiunea dezastrului”.

„Ministrul Boloș este un om politic care își face din minciună un mod de a funcționa, zice ‘știți ce s-a întâmplat cu bugetul, de ce execuția e așa proastă? Că n-a fost inflația așa de mare pe cât credeam’. Păi, dacă n-a fost inflația așa de mare, înseamnă că nici pe partea de cheltuieli nu au fost cheltuielile atât de mari, pentru că orice cumperi la stat, un corn ca să-l dai la copii sau laptele sau ce înseamnă, că dacă nu a fost inflația cât voiați voi să fie inflația… că, de fapt, planul secret al lor este să genereze încontinuu inflație, pentru că asta este o formă de a nu-ți plăti datoriile. Cum e mai rău, să iei omului din salariul de 4.000 lei să îl scazi efectiv nominal, să-i zici mai 3800, mai ai 3600, asta e mai rău. Dar dacă crești toate prețurile cu 10 %, e exact același efect și vina e a prețurilor, se mai bate Ciolacu un pic cu rețelele și cu adaosul comercial.

Vor genera un nou val de inflație, miza lor este că tot acest dezastru economic pe care îl creează să bubuie complet și desăvârșit după alegeri, asta își închipuie. Este de o iresponsabilitate colosală. Vorbeam mai devreme despre faptul că au scos un milion de oameni din Pilonul II. Asta înseamnă că niște oameni care vor ieși la pensie prin 2035, 2040 vor avea niște pensii de mizerie, că oamenii se gândesc cumva la ziua de azi. Ăsta e un termen extrem de lung pentru politica românească, 15 ani să te gândești.

Ei nu se gândesc nici la ce se întâmplă peste un an sau 2. Guvernarea din 2025 va fi o guvernare care va avea enorm, enorm de reparat. Va avea de reparat standingul României, statura noastră în ochii finanțatorilor externi, care văd că lucrurile sunt măsluite. Cifrele sunt mascate, un exemplu, legea responsabilității fiscal-bugetare dată în 2010, o lege, sub presiunea FMI, respectată de toate guvernele de atunci încoace care cumva ține guvernul și administrația în niște limite în privința cheltuielilor banilor publici.

Sunt niște pași intermediary, să nu scapi lucrurile de sub control. S-a întâmplat atunci. A fost un șoc, a venit FMI-ul și a zis vă trebuie o lege. Chiar cel care și-a asumat-o și se lăuda, se bătea cu pumnul în piept, este cel care tace acum, unul dintre liderii PNL, domnul Emil Boc. Această lege, în afară că s-au dat tot felul de derogări, ce înseamnă derogări? Înseamnă că cu o putere care nu-ți aparține spui ‘mie nu mi se mai aplică acea lege’. Evident, aceste ordonanțe de urgență sunt neconstituționale.

Dar dintr-un viciu al Constituției României atâta timp cât nu trec de Parlament și ele sunt ținute în sertar de majoritatea, nu pot fi atacate la Curtea Constituțională. Ar pica de pe scaun. Singurul care le poate ataca este Avocatul Poporului, doamna Renate Weber, care doarme în papuci complet pe subiectul ăsta. În legea responsabilității fiscal-bugetare, Guvernul este obligat la jumătatea anului, cu termen 31 iulie, să publice ceea ce se numește un raport semestrial. Este cum arată finanțele țării la jumătate de an de execuție. M-am uitat, nu există niciun Guvern care să nu fi publicat acest …. a existat un singur an în care a întârziat cineva. un guvern de pe vremea lui Dragnea, până pe 8 septembrie. Suntem la 1 noiembrie și nu a fost publicat încă acest raport semestrial. Se ascunde la Ministerul Finanțelor orice ar arăta dimensiunea dezastrului, asta are efecte pentru că va duce la trezirea celor care investesc în datoria publică a României. O mare parte din această datorie este susținută de finanțatori externi….”