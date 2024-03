Prețuri ridicate și în acest an de sărbători / Dorin Cojocaru: „Nu s-a echilibrat puterea de cumpărare cu inflația” (VIDEO)

Sărbătorile vin și în acest an cu prețuri crescute, în ciuda anunțurilor optimiste transmise de liderii politici privind scăderea inflației. Cu toate acestea, prețurile nu vor mai crește în perioada următoare, a spus Dorin Cojocaru, președinte APRIL, într-o intervenție pentru emisiunea Politica zilei. Acesta a precizat că există o mai mare reținere din partea consumatorilor atunci când vine vorba de cumpărăturile de sărbători, fapt care îi va face pe comercianți să mențină prețurile din prezent:

„Mulți spun că a scăzut inflația. Nu este adevărat, inflația nu scade, scade viteza de creștere a inflației, viteza de scumpire. Ce am putut să văd e că nu s-a echilibrat puterea de cumpărare cu inflația. Asta e problema noastră a tuturor. Atunci când mergem la magazin, ne uităm ce e în portmoneu și ce e în coșul de cumpărături.

Cred că în următoarea perioadă prețurile nu vor mai crește pentru că vânzările vor scădea foarte mult. Consumatorii sunt mult mai chibzuiți. Nu mai există acea euforie a cumpărăturilor pentru că românii și-au dat seama că de trei ani este o lipsă de predictibilitate a viitorului în care tu ca familie nu mai știi ce se întâmplă cu bugetul tău.

Vedem că și Codul fiscal se schimbă, nu știi ce se va întâmpla în ianuarie 2024. Atunci ții foarte mult de bani, nu mai ești larg la mână. Observăm că cei care au încercat să speculeze comercial vor rămâne cu marfa pe raft. Sunt altă categorie de producători și comercianți care emrg pe low-cost, calitate joasă-prețuri joase, dar românul tot este circumspect și nu cumpără. Este o perioadă foarte grea și nu știu ce să vă spun pentru 2024 pentru că este un an atipic, este un an electoral. Dar ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni nu am nicio speranță de mai bine”.