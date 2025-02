Prima reacție a vecinului lui David Popovici, după ce l-ar fi amenințat pe campion că îi dă foc bolidului său: „Care e problema?”

Vecinul lui , căruia Poliția i-a deschis după ce l-ar fi amenințat că îi va distruga mașina campionului român, a făcut primele declarații.

Se pare că scandalul ar fi pornit, de fapt, de la o ceartă cu tatăl lui David.

Primele declarații ale vecinului lui David Popovici

Popovici și vecinul său au mers, luni, la Judecătoria Sectorului 2. Bărbatul care ar fi spus că îi dă foc Porche-ului lui David Popovici susține că nici măcar nu știa a cui este mașina.

„Nu am nimic cu el. Care e problema? Nu am nimic cu băiatul. Care maşină, domnule, nici nu ştiu ce maşină are. Tatăl lui s-a luat de mine. Am un căţel. Şi a zis să îl trimit la adăpost. Cum să-l trimit? Ce să mai vorbesc? Nu l-am ameninţat”, a spus vecinul multiplului campion, potrivit .

David a cerut emiterea unui ordin de protecție împotriva vecinului său

David a decis să ceară emiterea unui ordin de protecție împotriva vecinului.

„Da, mi s-a părut următorul pas natural pe care îl puteam face. Numai timpul ne va spune (n.r. – dacă se va linişti vecinul). Noi suntem de părere că nu şi pentru ca violenţa să nu escaladeze de la una verbală la una fizică, suntem aici”, a spus David Popovici, la ieșirea de la Tribunal.