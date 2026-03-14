O situație neobișnuită a avut loc într-o mică stațiune montană din Germania, unde nimeni nu a dorit să candideze pentru funcția de primar. În aceste condiții, locuitorii au decis să îl voteze din nou pe actualul edil, deși acesta anunțase că vrea să se pensioneze.

Nimeni nu a vrut să candideze la funcția de primar

În mod obișnuit, campaniile electorale sunt marcate de competiție între candidați care încearcă să câștige voturile alegătorilor. În localitatea Philippsreut, situată în inima Pădurii Bavareze din Germania, lucrurile au stat însă exact invers, conform Știrile ProTv.

Actualul primar, Helmut Knaus, în vârstă de 64 de ani, conduce comunitatea de aproximativ 12 ani. După trei mandate, edilul intenționa să se retragă și să se bucure de pensie.

Helmut Knaus, primarul localității Philippsreut: „Am vrut să mă pensionez, dar cetățenii au vrut altceva”.

Cu toate că primarul anunțase că nu va mai candida pentru un nou mandat, niciun alt locuitor nu s-a înscris în cursă pentru a-i lua locul.

Alegătorii au scris numele primarului pe buletinul de vot

În astfel de situații, legislația electorală din Bavaria permite alegătorilor să scrie pe buletinul de vot numele persoanei pe care o consideră potrivită pentru funcție.

Localnicii au ales astfel să îl voteze din nou pe Helmut Knaus.

Yannick Seeber, reporter RTL: „216 locuitori din Philippsreut l-au trecut pe buletinul de vot pe Helmut Knaus. Cu un total de 415 voturi exprimate, asta înseamnă o majoritate absolută pentru bărbatul de 64 de ani”.

În urma votului, Knaus a obținut aproximativ 57% dintre sufragii și a câștigat un nou mandat de șase ani.

Localnicii nu vor să renunțe la primarul lor

Mulți dintre locuitorii din Philippsreut spun că îl apreciază pe actualul primar și consideră că este persoana potrivită pentru a conduce comunitatea: „E un om de acțiune. Îi place să muncească”, „Cred că este un bun administrator. Are grijă de oameni și își face timp pentru ei”, „Este pur și simplu primarul perfect pentru noi”.

Chiar și în aceste condiții, legea îi permite lui Helmut Knaus să refuze mandatul.

Marco Denk, responsabil electoral: „Domnul Knaus nu este obligat să accepte funcția. Dacă nu acceptă acum funcția, va trebui să o luăm de la capăt și să organizăm noi alegeri”.

Planurile de pensionare, amânate

Primarul a decis însă să nu își abandoneze comunitatea și să accepte încă un mandat.

Helmut Knaus, primarul localității Philippsreut: „Cu 57% din voturi, nu pot să spun „nu”. Nu pot să îmi iau rămas bun. E frumos că au votat pentru mine, așa că nu o să îi abandonez. Chiar dacă nu am candidat, voi continua atât timp cât voi putea”.

Astfel, planurile sale de pensionare și de renovare a propriei locuințe vor trebui să mai aștepte.

Într-o localitate mică precum Philippsreut, funcția de primar nu presupune neapărat o activitate politică intensă, însă responsabilitățile administrative rămân importante. Edilul se ocupă de întreținerea drumurilor, de gestionarea infrastructurii locale și de buna funcționare a stațiunii, inclusiv de pârtiile de schi din zonă.

Pentru această activitate, primarul primește un salariu de aproximativ 3.000 de euro pe lună.