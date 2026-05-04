Scandalagiu reținut de poliție

Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Baia de Fier au fost sesizaţi de o femeie în vârstă de 36 de ani, din localitate, că ar fi fost agresată de fiul ei în vârstă de 17 ani. Sesizarea a determinat deplasarea imediată a echipajelor la adresa reclamantei pentru verificări. În urma cercetărilor a reieșit că fiul scandalagiu a provocat mai multe distrugeri.

„Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Baia de Fier au fost sesizaţi de o femeie, de 36 de ani, din localitate, cu privire la faptul că în timp ce se afla la adresa de domiciliu, pe fondul unor neînţelegeri cu fiul său de 17 ani, ar fi fost agresată fizic de către acesta”, a anunțat .

La faţa locului, echipajul trimis să verifice sesizarea a constatat că tânărul a reacționat după un conflict spontan. El a lovit-o pe femeie, mama sa, cu palma în zona feţei şi ar fi provocat a spart geamurile locuinței acesteia. Cu acest prilej, autoritățile au constatat că tânărul era în arest la domiciliu din 2025.

„Ulterior, cu toate că acesta executa măsura arestului la domiciliu (din anul 2025), ar fi părăsit domiciliul şi s-a deplasat la casa bunicii sale, spărgându-i şi acesteia geamurile locuinţei. Femeia de 36 de ani nu prezenta urme vizibile de violenţă şi nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale”, arată poliţiştii.

Tânărul a fost transportat la spital

Scandalagiul de 17 ani a fost transportat, inițial, la Spitalul Oraşului Novaci. Aici i-au fost acordate îngrijiri medicale întrucât acesta prezenta plăgi minore la nivelul antebraţului stâng.

Ulterior, polițiștii au dispus reținerea tânărului agresiv pentru 24 de ore, într-un . El a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.

„În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, distrugere şi evadare. În continuarea cercetărilor şi în baza probatoriului administrat în dosarul penal, poliţiştii din cadrul Secţiei 9 Poliţie Rurală Novaci au dispus reţinerea tânărului de 17 ani, din Baia de Fier, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj”, au mai transmis poliţiştii.