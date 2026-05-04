B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Profesoară cu dizabilități, obligată să returneze 14.000 de euro după concediere. Care este motivul

Profesoară cu dizabilități, obligată să returneze 14.000 de euro după concediere. Care este motivul

Selen Osmanoglu
04 mai 2026, 14:59
Profesoară cu dizabilități, obligată să returneze 14.000 de euro după concediere. Care este motivul
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Concediată după o perioadă lungă de probleme medicale
  2. „Lovitura decisivă”: somația de plată
  3. Cum s-a ajuns la această situație
  4. Ce prevede legislația
  5. O situație financiară critică

O profesoară cu dizabilități din Italia se confruntă cu o situație extrem de dificilă, după ce a fost concediată și obligată să returneze statului aproape 14.000 de euro, sumă reprezentând salarii încasate în mod eronat în perioada concediilor medicale și fără plată.

Concediată după o perioadă lungă de probleme medicale

Femeia, în vârstă de 62 de ani, preda la un liceu din Pordenone și a fost concediată în februarie 2025, după numeroase absențe medicale și o perioadă îndelungată de concediu fără plată.

Persoană cu dizabilități și având în grijă o mamă de 90 de ani, profesoara s-a confruntat încă de la început cu dificultăți financiare majore, situația fiind atât de gravă încât a fost inițiată chiar și o campanie de solidaritate.

„Lovitura decisivă”: somația de plată

Situația s-a agravat recent, după ce Ministerul Economiei din Italia i-a transmis o solicitare de recuperare a sumei de 18.078,23 euro brut, echivalentul a aproximativ 13.920 de euro net, potrivit Il Messaggero.

Astfel, profesoara, rămasă fără loc de muncă, trebuie să returneze Trezoreriei Statului din Trieste-Gorizia aproape 14.000 de euro.

Cum s-a ajuns la această situație

Motivul invocat este legat de modul în care au fost calculate veniturile în perioada concediilor. În cele 11 luni de concediu medical, salariul ar fi trebuit redus, iar în cele aproximativ șapte luni și jumătate de concediu fără plată nu ar fi trebuit să primească niciun venit.

Cu toate acestea, deși cadrul didactic a depus toate documentele necesare la timp, salariul a continuat să fie virat integral, din cauza unor întârzieri birocratice.

„Din cauza unor întârzieri birocratice – afirmă Giuseppe Mancaniello, secretar general al FLC CGIL Pordenone – colega noastră se vede nevoită să plătească 14.000 de euro dintr-o singură tranșă. O persoană cu probleme de sănătate nu poate avea mereu evidența exactă a salariului încasat lunar. Reducerile ar trebui aplicate imediat, pe măsură ce se prelungește concediul medical, și nu să se ceară banii înapoi după ani de zile. Profesora va solicita eșalonarea plății, însă după mai bine de un an fără serviciu este foarte greu să achite această datorie.”

Ce prevede legislația

Conform legii din Italia, profesorii beneficiază de salariu integral în primele nouă luni de concediu medical. Ulterior, între luna a zecea și a douăsprezecea, venitul scade la 90%, iar între 13 și 18 luni ajunge la 50%. După această perioadă, raportul de muncă poate fi încetat.

În cazul profesoarei din regiunea Friuli, absențele medicale au început în februarie 2023 și au însumat aproximativ 330 de zile. Ulterior, au urmat perioade de concediu fără plată, totalizând circa 223 de zile, până la concedierea din februarie 2025.

O situație financiară critică

În prezent, profesoara se află într-o situație financiară extrem de dificilă. Pe lângă lipsa unui venit stabil, aceasta trebuie să suporte costurile îngrijirii la domiciliu și să aibă grijă de mama sa în vârstă de 90 de ani.

În aceste condiții, achitarea unei datorii de aproape 14.000 de euro devine aproape imposibilă, iar cazul ridică semne de întrebare cu privire la impactul erorilor administrative asupra persoanelor vulnerabile.

Tags:
Citește și...
România pregătește prima fabrică de inteligență artificială. Când ar putea deveni funcțională RO AI Factory
Eveniment
România pregătește prima fabrică de inteligență artificială. Când ar putea deveni funcțională RO AI Factory
Scandalagiu reținut de poliția din Gorj. Acuzații grave la adresa unui adolescent de 17 ani plasat în arest la domiciliu
Eveniment
Scandalagiu reținut de poliția din Gorj. Acuzații grave la adresa unui adolescent de 17 ani plasat în arest la domiciliu
Pantaloni scurți oversize vs slim fit: Ce model să alegi?
Eveniment
Pantaloni scurți oversize vs slim fit: Ce model să alegi?
Programul SAFE ajunge pe masa procurorilor anticorupție. George Simion face plângeri la DNA pe contractele cu nemții de la Rheinmetall
Eveniment
Programul SAFE ajunge pe masa procurorilor anticorupție. George Simion face plângeri la DNA pe contractele cu nemții de la Rheinmetall
Oana Lis, în doliu: „Nu știi niciodată când faci ultima poza cu cineva. Când e ultima îmbrățișare”
Eveniment
Oana Lis, în doliu: „Nu știi niciodată când faci ultima poza cu cineva. Când e ultima îmbrățișare”
Adolescentă lovită pe trecerea de pietoni, chiar în fața liceului, în Buziaș
Eveniment
Adolescentă lovită pe trecerea de pietoni, chiar în fața liceului, în Buziaș
Cum se spală corect spanacul și kale. Greșeala care le face să se strice mai repede
Eveniment
Cum se spală corect spanacul și kale. Greșeala care le face să se strice mai repede
Călin Georgescu a plecat la Muntele Athos. Stă trei zile în post și rugăciune
Eveniment
Călin Georgescu a plecat la Muntele Athos. Stă trei zile în post și rugăciune
Gramul de aur în Istanbul, la început de mai 2026. Cum reușesc românii să obțină prețuri mai bune
Eveniment
Gramul de aur în Istanbul, la început de mai 2026. Cum reușesc românii să obțină prețuri mai bune
Prețul petrolului ar putea exploda până la 124 de dolari/baril. Chisăliță: „Energia revine în centrul tensiunilor globale”
Eveniment
Prețul petrolului ar putea exploda până la 124 de dolari/baril. Chisăliță: „Energia revine în centrul tensiunilor globale”
Ultima oră
17:42 - Melodia ”Made in Romania” a răsunat pe San Siro după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter Milano. Ce reacție a avut Ionuț Cercel (VIDEO)
17:35 - USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
17:15 - Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
17:02 - Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
16:50 - Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
16:33 - ANAF intensifică verificările pentru veniturile din chirii, bursă și criptomonede. Ce documente trebuie pregătite pentru un control fără probleme
16:29 - Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
16:10 - Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
16:10 - Claudiu Manda, numărul 2 în PSD: Moțiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături
16:02 - Cameron Diaz, din nou mamă la 53 de ani. Ce nume special a ales pentru băiețelul ei