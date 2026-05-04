O profesoară cu dizabilități din Italia se confruntă cu o situație extrem de dificilă, după ce a fost concediată și obligată să returneze statului aproape 14.000 de euro, sumă reprezentând salarii încasate în mod eronat în perioada concediilor medicale și fără plată.

Concediată după o perioadă lungă de probleme medicale

Femeia, în vârstă de 62 de ani, preda la un liceu din Pordenone și a fost concediată în februarie 2025, după numeroase absențe medicale și o perioadă îndelungată de concediu fără plată.

Persoană cu dizabilități și având în grijă o mamă de 90 de ani, profesoara s-a confruntat încă de la început cu dificultăți financiare majore, situația fiind atât de gravă încât a fost inițiată chiar și o campanie de solidaritate.

„Lovitura decisivă”: somația de plată

Situația s-a agravat recent, după ce Ministerul Economiei din Italia i-a transmis o solicitare de recuperare a sumei de 18.078,23 euro brut, echivalentul a aproximativ 13.920 de euro net, potrivit Il Messaggero.

Astfel, profesoara, rămasă fără loc de muncă, trebuie să returneze Trezoreriei Statului din Trieste-Gorizia aproape 14.000 de euro.

Cum s-a ajuns la această situație

Motivul invocat este legat de modul în care au fost calculate veniturile în perioada concediilor. În cele 11 luni de concediu medical, salariul ar fi trebuit redus, iar în cele aproximativ șapte luni și jumătate de concediu fără plată nu ar fi trebuit să primească niciun venit.

Cu toate acestea, deși cadrul didactic a depus toate documentele necesare la timp, salariul a continuat să fie virat integral, din cauza unor întârzieri birocratice.

„Din cauza unor întârzieri birocratice – afirmă Giuseppe Mancaniello, secretar general al FLC CGIL Pordenone – colega noastră se vede nevoită să plătească 14.000 de euro dintr-o singură tranșă. O persoană cu probleme de sănătate nu poate avea mereu evidența exactă a salariului încasat lunar. Reducerile ar trebui aplicate imediat, pe măsură ce se prelungește concediul medical, și nu să se ceară banii înapoi după ani de zile. Profesora va solicita eșalonarea plății, însă după mai bine de un an fără serviciu este foarte greu să achite această datorie.”

Ce prevede legislația

Conform legii din Italia, profesorii beneficiază de salariu integral în primele nouă luni de concediu medical. Ulterior, între luna a zecea și a douăsprezecea, venitul scade la 90%, iar între 13 și 18 luni ajunge la 50%. După această perioadă, raportul de muncă poate fi încetat.

În cazul profesoarei din regiunea Friuli, absențele medicale au început în februarie 2023 și au însumat aproximativ 330 de zile. Ulterior, au urmat perioade de concediu fără plată, totalizând circa 223 de zile, până la concedierea din februarie 2025.

O situație financiară critică

În prezent, profesoara se află într-o situație financiară extrem de dificilă. Pe lângă lipsa unui venit stabil, aceasta trebuie să suporte costurile îngrijirii la domiciliu și să aibă grijă de mama sa în vârstă de 90 de ani.

În aceste condiții, achitarea unei datorii de aproape 14.000 de euro devine aproape imposibilă, iar cazul ridică semne de întrebare cu privire la impactul erorilor administrative asupra persoanelor vulnerabile.