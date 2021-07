Primăria Sectorului 1 a pierdut un proces cu Romprest. Tarifele practicate de companie în perioada 2016 – 2019 au fost legale

Tribunalul București a respins o solicitare a Primăriei Sectorului 1 de acordare a unor despăgubiri de peste 80 de milioane de lei de la compania de salubritate Romprest pentru nereducerea unor tarife în perioada 2016-2019. Judecătorii au respins „pentru lipsa calităţii procesuale active”. Hotărârea nu e definitivă.

Practic, instanța a decis că prețurile practicate de Romprest în perioada 2016-2019 în relația cu Primăria au fost corecte.

„Tip solutie: Respinge cererea

Solutia pe scurt: Respinge cererea formulată în contradictoriu cu Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru lipsa calităţii procesuale active. Respinge excepţia de nelegalitate invocată de către pârâtă, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu drept dea formula recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată azi, 14.07.2021, prin punerea soluției la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre 14.07.2021”, arată soluția judecătorilor de la Tribunalul București.

Mai multe procese sunt pe rol între Primăria Sectorului 1 și operatorul de salubritate.

„Prin cererea de chemare in judecata ce face obiectul dosarului nr. 4220/2/2019, reclamantele au solicitat, in principal, obligarea subscrisei la plata sumei de 69.548.096,36 lei, reprezentand diferenta dintre suma facturata de subscrisa si suma „efectiv datorata” de reclamante in temeiul H.C.L. S. 1 nr. 232/09.12.2016 si nr. 268/27.12.2016 si a Contractului, precum si obligarea subscrisei la repararea lipsei de folosinta a sumei solicitate, calculata prin aplicarea penalitatilor si a dobanzii legale la acestea de la momentul efectuarii fiecarei plata si pana la data restituirii efective, prin aplicarea prevederilor art. 73 ind. 1 din Legea nr. 500/2002 raportate la prevederile art. 1 pct. 9, art. 174 alin. 5 si art. 176 alin. 3 din Codul de Procedura Fiscala, in cunatum de 12.141.434,24 lei.

In sustinerea acestui capat de cerere, reclamantele au aratat faptul ca H.C.L. S. 1 nr. 232/09.12.2016, astfel cum a fost modificata prin H.C.L.S. 1 nr. 268/27.12.2016 sunt valabile, incheiate ca urmare a Deciziei nr. 100/2016 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei”.