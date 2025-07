Primele declarații ale medicului care a încercat să-l resusciteze pe Felix Baumgartner. „Părea că nu...”

Felix Baumgartner a încetat din viață la vârsta de 56 de ani, în timpul unui zbor cu parapanta, în Italia.

Cuprins:

Ipotezele morții lui Felix Baumgartner „Abia atunci, mi-am dat seama că Felix Baumgartner era omul pe care am încercat să-l salvez” Mihaela Rădulescu, declarații sfâșietoare după momentul tragediei

Ipotezele morții lui Felix Baumgartner

Moartea austriacului a ridicat multe semne de întrebare, atât în rândul apropiaților, cât și a fanilor. Cum putea omul care a supravieșuit unui salt de la peste 39.000 de metri, în 2012, să începe din viață în urma unui banal zbor cu parapanta?

Anchetatorii au luat în calcul două posibile cauze ale tragediei: fie o problemă mecanică a aparatului de zbor, fie o problemă de sănătate pe care Felix Baumgartner a acuzat-o în timpul zborului. Pentru că în urma , medicii nu au constatat prezența unor leziuni compatibile cu un stop cardiac, anchetatorii italieni au mers pe varianta unei defecțiuni la aparatul de zbor, relatează Prosport.

„Abia atunci, mi-am dat seama că Felix Baumgartner era omul pe care am încercat să-l salvez”

Totuși, medicul prezent la fața locului, cel care a încercat să-l resusciteze pe sportiv, nu crede ca tragedia a fost rezultatul unei probleme la aparatul de zbor. Bărbatul susține că parașutistul nu ar fi avut vreo reacție care în timpul căderii, ceea ce trădează faptul că, atunci când aparatul de zbor a început să piardă din altitudine, sportivul nu ar mai fi fost conștient. Medicul e convins că lui Felix Baumgartner i s-a făcut într-adevăr rău, iar punctul de cotitură s-a întâmplat în aer.

„Abia atunci, la radio, mi-am dat seama că Felix Baumgartner era omul pe care am încercat eu să-l salvez. La radio spuneau că e vorba de o posibilă problemă medicală. Asta am bănuit și eu când am văzut ce s-a întâmplat. S-a prăbușit ca o rachetă. Părea că nu a reacționat deloc în timpul căderii”, a spus Giuseppe Frigerio, medicul care l-a resuscitat pe Felix Baumgartner după accident, citat de .

Mihaela Rădulescu, declarații sfâșietoare după momentul tragediei

În momentul tragediei, Felix Baumgartner se afla în vacanță în Italia, alături de partenera sa de mai bine de-un deceniu, Mihaela Rădulescu.

obișnuia să îl filmeze în momentul zborurilor lui, iar ulterior, posta videoclipurile pe rețelele de socializare. Din păcate, pe 17 iulie, la scurt timp de la decolare, sportivul s-a prăbușit în piscina unui complex din regiunea Marche.

Vedeta româncă i-a fost alături până la final, ținându-l de mână și rugându-l să nu abandoneze lupta cu viața.

„Felix a murit făcând ceea ce iubea cel mai mult – zborul. A murit într-un loc pe care l-a iubit foarte mult, fiind a treia oară când am venit aici. A murit în timp ce mă ținea de mână și în timp ce strigam la el să lupte…”, a transmis Mihaela Rădulescu pe Facebook.