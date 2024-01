Primele declarații date de cei doi soţi despre care Cornel Dinicu spune că ar fi principalii suspecţi în cazul incendiului de la Ferma Dacilor

În cadrul audierilor efectuate de procurori în cazul Fermei Dacilor, pentru cei doi foști angajați pe care îi bănuiește că ar fi incendiat pensiunea.

Celor doi, un cuplu din județul Botoșani, angajați de doar o lună la pensiunea din Tohani, li se adusese la cunoștință, cu doar câteva zile înainte de producerea incendiului, că vor fi concediați.

Dacă eram noi suspecți, eram de multe plecați

Cei doi martori , afirmând că ei chiar au ajutat la stingerea incendiului și că sunt dispuși să facă testul poligraf cerut de Dinicu.

„Eram și noi supărați pentru că salariul meu a ars în cameră, am rămas fără îmbrăcăminte. (Cornel Dinicu – N.R.) a spus că: trebuie să plecați, dacă vedeți presa sus la barieră, să nu dați niciun detaliu.

Și în ziua respectivă am plecat. El ne-a dus la gară. Ne-am dus la Botoșani, ne-am întors înapoi ca să ne căutăm un loc de muncă aici. Nu cum se spune că noi am vrut să fugim în Germania. Dacă eram noi suspecții, noi eram plecați de mult”, a declarat unul dintre cei doi soți, pentru .

”Nu știu, se poate să fie avut, domnul Dinicu, dușmani”

Cuplul din Botoşani exclude posibilitatea ca vinovatul să fie chiar Cornel Dinicu. „Cred că în momentul, în dimineața aceea, când s-a dat foc, cred că s-au și luat camerele imediat. Nu știu, se poate să fie avut, domnul Dinicu, dușmani”.

Pentru a-şi doveni nevinovăţia cei doi soţi sunt dispuşi să meargă la testul poligraf, demers cerut deja de patrolul Fermei Dacilor. „Sunt de acord. Suntem de acord. Foarte sigur”, au spus soții.

Conflict într-o familie din cele cazate la Ferma Dacilor

Cei doi au mai povestit și despre un conflict ce pare să fi avut loc într-o familie ce era cazată la Ferma Dacilor.

„Am auzit o femeie țipând, afară. Am ieșit afară exact cum eram îmbrăcată. M-am dus și am întrebat-o ce s-a întâmplat. Ea s-a uitat fix în ochii mei, nu mi-a spus nimic. Avea sânge pe palme, pe față la fel. Și pe obrazul stâng erau urme de fum, înnegrită. Între timp a coboarăt soțul ei. I-a spus doamna să salveze cei doi copii care erau în cameră. A dat dânsa în el, a dat și soțul în ea. Deci acolo am văzut cum au dat reciproc”, au povestit cei doi foști angajați la Ferma Dacilor.

Anchetatorii nu exclud total varianta ca focul să fi fost pus în mod premeditat, dar aceasta este printre ultimele luate în calcul. Principalul motiv al izbucnirii incendiului rămâne o defecţiune la reţeaua de electricitate, după cum spun procurorii.