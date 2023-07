Profesor, după examenul de titularizare: „Am scris câteva litere. Eu am venit doar așa, că aveam un pariu cu cineva”

Profesorii au susținut examenul de titularizare, bătălia pe catedră fiind foarte mare, în comparație cu anii precedenți. Anul acesta au fost patru candidați pe un singur loc, iar pentru a ocupa un post la stat, dascălii trebuiau să ia minim nota 7.

Profesorii susțin că a fost greu să obțină nota 7, pentru că: „Era mult de elaborat”

Un alt profesor susține că: „Nu a fost foarte greu doar că nu am reușit eu să mă pregătesc. Am anulat lucrarea. Păi nu am putut să învăț… asta e”.

Atunci când a fost întrebat dacă va lua peste 7, un profesor a spus că: „Nu cred… că era mult de elaborat”.

„Am așteptat o oră să ies. Am scris câteva litere. Eu am venit doar să dau, avem un pariu cu cineva și trebuia. Am putut să ies după două ore și jumătate. Aș fi ieșit după 10 minute”, a spus un profesor, potrivit

Unii profesori din Iași nu au mai fost primiți în sala de examen pentru că ar fi întârziat câteva minute.

„Mi s-a închis poarta în față. Foarte dezamăgită. M-am pregătit un an de zile pentru ce? Ca să fiu dată afară? Să nu fiu primită în examen? Vi se pare normal?”, a spus o profesoară.

„La 8 și 2 minute ni s-a închis poarta. Suntem mai ceva decât Papa pentru un lucru de nimic se face atâta caz”, a adăugat un alt profesor.