Ministerul Educației și Cercetării a transmis o reacție rezervată după ce liderii sindicali au anunțat că profesorii ar putea boicota simulările pentru examenele naționale. Situația rămâne incertă, iar autoritățile nu au prezentat deocamdată măsuri concrete pentru un eventual blocaj.

Declarațiile instituției sugerează că pregătirile pentru organizarea testărilor continuă, chiar dacă există tensiuni în sistemul educațional. Ministerul insistă că obiectivul principal rămâne sprijinirea elevilor în pregătirea pentru examene.

De ce ar putea profesorii să boicoteze simulările

Anunțul privind posibilul boicot a fost făcut de liderii sindicali din educație, care au transmis că majoritatea profesorilor s-ar pronunța pentru această formă de protest.

În acest context, a precizat că activitățile administrative pentru organizarea simulărilor sunt în continuare desfășurate. Oficialii afirmă că aceste teste au rolul de a-i ajuta pe elevi să se pregătească mai bine pentru examenele naționale.

Instituția subliniază că încearcă să asigure participarea tuturor celor implicați, atât elevi, cât și cadre didactice, care consideră simulările utile pentru evaluarea nivelului de pregătire.

Cum răspunde Ministerul Educației tensiunilor din sistem

În poziția oficială transmisă public, ministerul a recunoscut nemulțumirile exprimate de cadrele didactice, însă a evitat să detalieze eventuale măsuri dacă boicotul se va materializa.

Reprezentanții instituției au precizat că „înțelege nemulțumirile cadrelor didactice”, dar au adăugat că există speranța că „toți cei implicați vor acționa în beneficiul copiilor”.

Mesajul sugerează o încercare de echilibru între revendicările profesorilor și nevoia de a menține calendarul evaluărilor școlare, considerat important pentru pregătirea elevilor.

Există un plan dacă simulările vor fi blocate

Deocamdată, ministerul nu a prezentat o strategie clară pentru situația în care profesorii ar refuza să participe la organizarea simulărilor, relatează Jurnalul.ro.

Singura referire la un posibil scenariu alternativ apare într-o formulare generală transmisă de instituție. Oficialii au explicat că „Situația este dinamică, iar demersurile privind desfășurarea simulărilor vor fi adaptate în funcție de evoluție.”