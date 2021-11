Prognoza meteo pentru luna noiembrie. Temperaturi în scădere în toată țara, iar lapovița și ninsoarea vor fi prezente

Toamna a fost blândă până acum, bucurându-ne de temperaturi crescute și, pe alocuri, am putut întâlni unele precipitații. Totuși, de la temperaturi de 20 de grade, acestea vor scădea treptat și ne vom întoarce la vremea rece de toamnă cu care am fost obișnuiți în fiecare an. Mercurul din termometre va coborî până la valori cuprinse între 10 și 19 grade Celsius.

Zile de vară la început de noiembrie

„Avem o lună noiembrie al cărei debut a adus zile de vară şi ne aşteptăm ca cel puţin până la sfârşitul lunii să mai avem astfel de alternanţe de zile mai călduroase, urmate de perioade mai reci. Săptămâna viitoare, mai ales în a doua parte a ei, o masă de aer rece va determina scăderea valorilor de temperaturi sub ceea ce ar fi normal pentru a doua decadă a lunii noiembrie în ţara noastră”, a anunţat Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, conform Antena3.

Lapoviță și ninsoare în zonele montane

Începând de mâine, 9 noiembrie, o masă de aer rece își va lăsa amprenta peste România, în zonele montane și în sud-vestul țării. Temperaturile vor fi încadrate între maxime cuprinse între 7 și 12 grade Celsius, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între -1 și 10 grade Celsius. Aceste temperaturi vor duce la apariții lapoviței și ninsorilor, mai ales în zonele montane.

Pe litoral, vântul va sufla moderat, iar cerul va fi înnorat.

”Luni, 8 noiembrie, va fi o uşoară creştere, până la 20 de grade Celsius, însă de marţi, 9 noiembrie, o masă de aer mai rece va detemina scăderea regimului de temperaturi până la valori între 7-11-12 grade în partea de vest-sud a ţării, chiar 8-9-10 grade în Bucureşti”, a mai transmis Elena Mateescu.