Doi tineri care au muncit patru ani în Olanda au decis să revină în țară, chiar dacă vor avea salarii mai mici, deoarece spun că banii nu le mai aduceau nicio satisfacție.

Cum e munca în Olanda

„Am stat patru ani în Olanda. La început a fost domeniu tehnic, doi ani de zile. S-a închis locul acela pur și simplu și agenția ne-a găsit altceva, tot tehnic. Ne-au spus însă că e doar pe o perioadă de timp. Au fost 5-6 luni, nu mai aveau alt job tehnic să ne ofere. Aveam experiență și nu am acceptat ce alte joburi ne-au oferit. A apărut în cele din urmă o ofertă la o fabrică-depozit, unde se făceau comenzi online și noi pregăteam aceste comenzi pentru livrare. Aveai normă, iar norma creștea mereu.

Vedea că faci mult, norma tot creștea și tot așa. La început n-am făcut-o, dar după, tot te presau și am făcut-o. Făceam chiar mai mult decât alții de acolo cu vechime de un an-doi. Și tot cereau mai mult, mai mult”, au relatat Nicolae (32 ani) și Mădălina (26 ani), pentru

Din banii câștigați își cumpărau tot ce aveau nevoie și le mai și rămânea: „În jur de 2.200 – 2.300 euro și cheltuiam 1.000 pe lună, maxim, amândoi. Și cu 1.000 pot să spun că aveai tot ce doreai, nu te limitai cu nimic. Erau prețurile mult mai mici acolo ca aici în România. Noi am rămas șocați când am venit. Când trăgeai linie, ieșeai mult mai bine acolo. Îți cumpărai tot ce aveai nevoie”.

Român întors din Olanda: Știam că lumea e rea și trebuie să fii puternic

Numai că în Olanda au ajuns la concluzia că banii nu sunt totul în viață.

„Am fugit pentru bani, dar la un moment dat intrau banii pe card dar nu mai simțeai că e satisfacția aceea. La început, când vedeai 500 – 600 euro în plus era altceva, dar acum, spre sfârșit, nici nu mă mai uitam cât s-au strâns. Noi ne gândeam să venim acasă. (…)

Aici ai familie, ai tot. Acolo erai într-o rutină din asta – muncă, acasă. Mai ieșeai în weekend, dar nu te simțeai împlinit. Nu prea e bine să-ți faci prieteni pe acolo. Mai fusesem înainte, știam că lumea e rea și trebuie să fii puternic. Nu e pentru oricine”, a spus Nicolae.

Întorși în România, ei au mers la Bursa generală a locurilor de muncă de la Slatina, în căutare de joburi. Însă ei nu exclud nici varianta de a pleca din nou, dacă nu le vor conveni salariile de aici.