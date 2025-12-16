Protest masiv în Piața Victoriei. Mesaj pentru premierul Ilie Bolojan

Un protest de amploare este planificat pentru miercuri, 17 decembrie, în Piața Victoriei, organizat de comunitatea Declic și alte organizații civice. Evenimentul, care va începe la ora 18:30, urmărește să transmită un mesaj clar premierului: „Bolojan, te sună România!”.

Cereri și acțiuni ale protestatarilor

Protestul vine ca reacție la decizia premierului Ilie Bolojan de a amâna reforma justiției, ceea ce a stârnit nemulțumirea cetățenilor. Acțiunea este susținută de aproape 200.000 de cetățeni care au semnat o petiție online pentru reformarea sistemului judiciar.

„Noi, semnatarii și semnatarele acestei petiții, vă solicităm să vă asumați ca prioritate modificarea Legilor Justiției. Justiția nu mai este independentă, a ajuns să fie controlată de o mână de magistrați apropiați de politicieni și dirijați de aceștia. Fiecare zi fără reformă înseamnă un nou dosar de corupție închis, un alt cetățean care își pierde accesul la justiție, un alt magistrat onest persecutat.

Domnule președinte Nicușor Dan, domnule premier Ilie Bolojan, v-ați construit imaginea pe ideea de meritocrație, competență și transparență. E momentul să vă asumați prin fapte ceea ce susțineți public și să inițiați modificarea Legilor Justiției printr-o procedură transparentă și onestă.”, este mesajul semnatarilor petiției.

Organizatorii protestului subliniază necesitatea urgentă a modificării Legilor Justiției. Ei susțin că sistemul judiciar nu mai este independent și este controlat de un grup restrâns de magistrați apropiați de politicieni.

„Stoparea practicii de mutare aleatorie a judecătorilor între complete sau secții

Repartizarea dosarelor exclusiv prin sistemul ECRIS, fără intervenția șefilor de instanțe

Numiri și promovări bazate strict pe competență, fără interviuri subiective

Revenirea atribuției de numire a conducerii ÎCCJ la Președintele României

Limitarea atribuțiilor președinților de instanțe.”, sunt solicitările semnatarilor petiției.

De asemenea, protestatarii cer ca magistrații să fie anchetați de parchetele obișnuite, în funcție de infracțiunea suspectată. Ei critică ineficiența Serviciului de Anchete Speciale, care nu a finalizat niciun dosar în ultimii ani.

Impactul documentarului „Justiție Capturată”

Protestele din decembrie 2025 au fost declanșate după difuzarea documentarului Recorder intitulat „Justiție capturată”, care expune presupuse mecanisme de corupție în sistem. Documentarul a stârnit o reacție puternică în societate, generând multiple proteste și cereri de reformă.

Oamenii au cerut în stradă demisia conducerii sistemului judiciar, iar sute de magistrați și-au arătat solidaritatea față de cei care au dezvăluit corupția din sistem. Președintele Nicușor Dan a convocat o întâlnire cu procurori și judecători pe pentru a discuta aceste probleme.