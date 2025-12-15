Președintele Nicușor Dan a invitat magistrații pe 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, la o dezbatere privind situația din sistemul judiciar. Șeful statului a precizat că oricine își va putea spune opinia la această întâlnire.

Ziua dezbaterii cu magistrații, de la Palatul Cotroceni, nu pare să fi fost aleasă întâmplător de șeful statului. 22 decembrie este ziua care a marcat începererea Revoluției anticomuniste din 1989, și căderea dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu. Această alegere poate fi un semnal, dat de președintele Nicușor, Dan cu privire la un nou început în sistemul de justiție.

În acest context, președintele a declarat că la discuțiile cu magistrații vor fi ascultate toate opiniile. El a făcut aceste precizări la Helsinki, în Finlanda, unde se află pentru un summit. Nicuşor Dan a subliniat că doreşte ca, în urma acestor consultări, să fie identificate mecanismele deficitare. Totodată el a precizat că este nevoie de voință politică pentru a corecta aceste mecanisme.

După reportajul Recorder, șeful statului a anunțat că organizează o dezbatere cu magistrații la Palatul Cotroceni. Totodată, el a cerut acestora să-i transmită materiale cu problemele pe care le-au semnalat în justiție. După anunțul făcut de șeful statului, câteva sute de magistrați au semnat o scrisoare deschisă în care cereau reformarea sistemului de justiție.

„Sunt lucruri pe care eu le-am auzit în format informal de multă vreme, despre ce se întâmplă în justiţie. În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistraţi care spun că lucrurile astea se întâmplă, înseamnă că e o problemă gravă”, a precizat Nicușor Dan.

La Helsinki, președintele Nicușor Dan a explicat cum vede el găsirea unei soluții pentru a face lucrurile să funcționeze în Justiție. Șeful statului a declarat că va asculta toate opiniile, la dezbaterea de la . Atât dintr-o parte, cât și din cealaltă. Totodată, a mai spus, important va fi să se identifice problemele semnalate foarte des. El a dat ca exemplu Inspecția Judiciară și procedura de numire a șefilor de instanței.

După identificarea problemelor și a soluțiilor care să ducă la rezolvarea acestora, Nicușor Dan a precizat că este foarte important să existe voință politică pentru corectarea lor.

„Care este soluţia la această problemă gravă? În primul rând, lucrurile trebuie structurate şi dovedite, pentru că şi asta e important. La dezbaterile pe care o să le avem la Cotroceni, toate opiniile sunt primite – şi într-o direcţie şi în cealaltă. Ce e important este să identificăm acele chestiuni care apar foarte des, cum ar fi Inspecţia Judiciară sau procedura de numire a şefilor de instanţe, ca să spun doar două dintre ele, să vedem care sunt mecanismele care sunt deficitare şi bineînţeles să avem voinţa politică să le corectăm", a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului urmează să aibă, pe 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, o întrevedere fără limită de timp cu . Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe aceștia la „o discuție importantă pe Justiţie care, evident, va continua”. El a spus că problema justiției este una dintre problemele foarte importante care îl interesează.

„Bineînţeles în intervalele în care nu am contacte internaţionale sunt în contact cu România şi cu informaţiile care sunt relevante pe subiectul ăsta”, a arătat şeful statului.

Documentarul Recorder intitulat „Justiția capturată” a declanșat o stare de revoltă în rândul cetățenilor. Materialul prezintă deficiențele din sistemul de justiție, multe având la bază legile Predoiu din 2022. Prin aceste acte normative promovate de ministrul PNL al Justiției, practic, întregul sistem al judiciar a ajuns să fie controlat de la vârf de un grup de persoane interesate.

Procesul de demolare a Justiției

, actuala șefă a , este indicată ca fiind cea care controlează ce se întâmplă în instanțele din România. Practic, prin legile Predoiu s-a finalizat demolarea sistemului de Justiție independent. Procesul a început în 2017, în guvernarea PSD-Dragnea, cu Ordonanța 13 și s-a încheiat în 2022, în guvernarea PNL-PSD cu Legile Predoiu,

Ironic, PNL, partidul care l-a pus ministru pe , a venit la putere în urma protestelor pentru independența Justiției. Aceste proteste s-au întins pe parcursul a trei ani, între 2017 și 2019 și s-au încheiat cu căderea guvernului Dăncilă.

La fel de ironic este că cele trei partide care au adus sistemul de Justiție în actuala criză, PSD, PNL și UDMR, sunt la guvernare. Aceleași partide sunt chemate să reformeze sistemul de justiție, cel mai probabil, cu aceeași oameni care au pus umărul să-l distrugă.