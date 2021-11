Raed Arafat: La acest moment, nu se discută în România despre obligativitatea vaccinării sau lockdown pentru nevaccinați (VIDEO)

Șeful DSU, Raed Arafat a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că, la acest moment, nu se discută în România despre obligativitatea vaccinării sau lockdown pentru nevaccinați

„La acest moment, la nivelul CNSU nu există astfel de abordare în România. Austria și alte țări discută de partea de obligativitate și sunt și măsuri mai dure implementate de alte țări acolo unde acum cresc cazurile”, a spus Raed Arafat.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat, vineri, Hotărârea nr. 105 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă. Concret, propunerile CNSU se referă la relaxarea anumitor restricții și vin ca urmare a faptului că bilanțul COVID-19 din România a scăzut.

Una dintre prevederi vizează organizarea ceremoniilor oficiale pentru Ziua Națională a României. Astfel, la manifestația de la București vor putea participa cel mult 400 de persoane, în timp ce în municipiile reședință de județ astfel de eveniment pot fi organizate cu o asistență limitată la 200 de persoane – în ambele cazuri e necesar să fie respectate anumite reguli de protecție sanitară, cum sunt portul măștii și distanțarea fizică.

„Noi, de fapt, am luat nişte măsuri pe care am zis că le vom lua, cu accesul, cu certificatele verzi, cu tot cu interdicţia participării complete a oricărui spectator la activităţile sportive şi am zis că după o analiză vom vedea cum ajustăm situaţia. Dar, din ce vedeţi, rămâne certificatul verde obligatoriu la acest moment şi pentru cele două categorii – vaccinaţi sau trecuţi prin boală. Singura zonă în care nu se cere certificatul este la 1 Decembrie, în zona unde este spaţiu public, unde oamenii sunt în spaţiu public şi unde se cere doar respectarea măsurilor de sănătate, inclusiv purtarea măştii. Însă, în zona oficială, în interior, din nou, se aplică certificatul verde”, a arătat secretarul de stat în MAI.

În ceea ce priveşte măsurile prevăzute pentru perioada sărbătorilor de iarnă, Raed Arafat a spus că acest lucru depinde de modul în care va evolua incidenţa cazurilor de COVID-19.

„Speranţa noastră este ca oamenii, totuşi, să poată să petreacă – în condiţii de respectare a unor măsuri de sănătate publică – să petreacă cât mai aproape de normal. Dar acest lucru nu poate fi confirmat la acest moment”, a precizat Raed Arafat.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Andrei Baciu a afirmat că măsuri de obligativitate a vaccinării sau de lockdown pentru nevaccinați sunt luate în țări în care numărul de cazuri este în creștere. „Trebuie să ținem cont și de acest context”, a spus Baciu.

Coronavirus în România: Aproape 2.900 de noi cazuri și 281 de decese

În ultimele 24 de ore, au fost depistate 2.889 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, arată bilanțul transmis vineri de autorități. INSP a raportat 281 de decese în 24 de ore, însă 27 dintre acestea s-au produs anterior intervalului de referință.

La nivel național mai sunt libere 49 de paturi ATI pentru pacienții COVID-19, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-CoV-2.