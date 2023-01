Raed Arafat: Lumea a fost avertizată privind codurile de ninsori. Călătoriile trebuiau limitate / E greu de intervenit când e viscol deoarece „tu scoți zăpada și vântul o adune înapoi” (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a declarat duminică, pentru B1 TV, că oamenii au fost avertizați din timp că urmează ninsori și viscol, așa că ar fi trebuit să-și limiteze călătoriile.

Acesta a mai susținut că de TIR-uri care au ieșit în decor, iar intervenția autorităților nu a întârziat, dar a durat pentru că nu se poate lucra în orice fel de condiții. De exemplu, intervenția pe timp de viscol ar fi fost zadarnică deoarece „tu scoți și vântul o adune înapoi”.

Arafat a mai precizat că de la nivel central au fost trimise ajutoare în mai multe județe și că, de asemenea, în unele zone au intervenit Jandarmeria și Armata.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Raed Arafat: Viscolul îngreunează intervențiile pentru eliberarea drumurilor

„În situațiile în care apar blocaje, când e și viscol…. Totuși, lumea a fost avertizată de situație și se știa cine e sub , sub cod galben… Mereu sfatul nostru e ca dacă e cod portocaliu de viscol, mai ales că știm că Buzăul și Vrancea sunt clasice, mereu apar probleme acolo, limităm călătoriile. Dacă apare ceva, noi încercăm să intervenim cât mai urgent, dar sunt situații care necesită anumite utilaje și, de exemplu, nu poți lucra cu ele noaptea. E foarte greu să lucrezi cu ele în condiții de viscol, de vânt, poți chiar să produci situații mai grave. (…)

Au fost mobilizate utilaje 6×6, care pot trage TIR-urile în zonele în care erau deraiate, s-a făcut evacuarea și în câteva ore au fluidizat circulația în condițiile de iarnă.

Problema s-a rezolvat nu în 5 minute, ci în câteva ore, din păcate, că asta e situația”, a declarat Arafat, pentru B1 TV.

Acesta a subliniat că intervenția „nu a întârziat, ci a durat” și că e greu de intervenit când încă e viscol deoarece „tu scoți zăpada și vântul o adune înapoi”.

Arafat: Noi am trimis sprijin în mai multe județe afectate de viscol

„S-a solicitat sprijin noi am trimis sprijin, am trimis în mai multe jusețe șenilate mici, care ne ajută să intrăm în zonele izolate, am trimis ambulanțe, 4X4, oameni, Jandarmeria s-a mobilizat. Imediat cum vedem că e o situație, acordăm sprijinul necesar”, a mai spus șeful DSU.

Raed Arafat a mai precizat că zilele acestea au intervenit și Armata și Jandarmeria.