Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească

Ana Maria
12 feb. 2026, 23:22
Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească
Raed Arafat a prezentat un bilanț actualizat al ploilor. Acesta a dat și o replică celor ce acuză autoritățile că au exagerat. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce obiecte trebuie să includă acel rucsac de urgență
  2. Ce exemple a dat Raed Arafat despre situații critice
  3. Ce riscuri implică lipsa pregătirii

Șeful DSU, Raed Arafat, le recomandă românilor să-și pregătească un rucsac de urgență pentru 72 de ore, cu provizii, apă și echipamente esențiale, pentru situații de criză sau blackout.

Raed Arafat a subliniat că pregătirea populației trebuie să includă nu doar provizii, ci și o pregătire mentală. Aceasta devine crucială în caz de dezastre naturale, pene de curent sau conflicte.

Conform recomandărilor șefului DSU, fiecare român ar trebui să aibă un rucsac de urgență echipat pentru cel puțin 72 de ore, în timp ce țările nordice recomandă pregătirea pentru până la șapte zile. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Quo Vadis 2026!”.

Ce obiecte trebuie să includă acel rucsac de urgență

Raed Arafat a precizat că un astfel de rucsac trebuie să conțină:

  • documente personale și bani de rezervă

  • trusă de prim-ajutor cu medicamente și analgezice

  • produse de igienă

  • haine și încălțăminte de schimb

  • pături, saci de dormit și folii de supraviețuire

  • lanternă, baterii, baterie externă pentru telefon, fluier și cuțit

  • măști de praf și mănuși

De asemenea, în fiecare locuință ar trebui să existe minimum 4 litri de apă pe zi, depozitați într-un loc răcoros și întunecat, precum și alimente neperisabile, conserve, batoane energizante, produse deshidratate și hrană pentru animale.

Ce exemple a dat Raed Arafat despre situații critice

Raed Arafat a amintit de furtuna din 2017, care a provocat pene de curent în județele Timiș și Caraș-Severin, pentru a ilustra importanța pregătirii:

„Partea de pregătire a populației din punct de vedere mental este foarte importantă. Suntem obligați să ne pregătim pentru situațiile de dezastre, pentru situațiile speciale, sau nu? O luăm în derâdere sau o luăm în serios și începem să ne pregătim? Rucsacul de urgență, de exemplu, care a fost menționat de mai multe ori, a fost menționat la toate nivelurile, inclusiv domnul ministru Predoiu l-a menționat. În toate țările din lume deja se vorbește: fiți pregătiți măcar pentru 72 de ore! Norvegienii și țările nordice în general vorbesc de șapte zile, pentru că orice se poate întâmpla.”, a spus Arafat, potrivit Cancan.

Ce riscuri implică lipsa pregătirii

Șeful DSU a avertizat că blackout-urile extinse pot provoca blocaje majore:

„Am văzut că s-au întâmplat lucruri la care nimeni nu se aștepta. De exemplu, dacă vorbim despre blackout la nivel de o țară sau la patru țări, cum a fost în Balcani câteva ore, sau cum a fost în Spania și în alte țări care au avut un blackout de lungă durată, dacă nu ai acasă provizii măcar temporare s-ar putea să te trezești că nu poți scoate bani de la bancomat, că nu poți cumpăra, magazinele să nu îți vândă pentru că nu există energie și aici venim să vedem cum putem să ne pregătim.”, a explicat el.

