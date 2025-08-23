B1 Inregistrari!
Raed Arafat: Studiile au arătat prezența sindromului burnout la un procent din personalul UPU. Ce soluții propune șeful DSU

23 aug. 2025, 15:57
Raed Arafat: Studiile au arătat prezența sindromului burnout la un procent din personalul UPU. Ce soluții propune șeful DSU
Sursa foto: Facebook / Raed Arafat

Prezent la inaugurarea unei noi secții UPU, la Alba Iulia, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a tras un semnal de alarmă privitor la situația personalului din unitățile de primiri urgențe. Studii recente au arătat că o parte dintre angajații din aceste unități se confruntă cu un anumit grad de burnout.

Ce a spus Raed Arafat despre statisticile privind rata personalului în burnout

Întrebat dacă la nivelul DSU există statistici cu privire la rata medicilor de urgență care se confruntă cu sindromul burnout, Raed Arafat a răspuns că există astfel de studii, dar nu poate preciza un procent exact, dar că a fost mai bun decât s-a așteptat să fie.

„Ultimele studii au arătat un grad de burnout la un procent din personal. Nu am procentele în capul meu, dar să știți că situația a fost mult mai bine decât ne-am așteptat ca ea să fie, când au fost făcute studiile respective. Studiile trebuie repetate, trebuie luate în dinamică”, a spus șeful DSU, potrivit Agerpres.

Cum poate fi redusă prezența burnoutului în rândul personalului DSU

Raed Arafat este de părere că ceea ce ar putea duce la reducerea prezenței acestui sindrom în rândul angajaților este „personalul adecvat (ca număr – n.r.) și să reduci presiunea asupra oamenilor (angajaților din UPU – n.r.)”.

Ar putea sistemul de urgențe din România să facă față unei crize majore

Întrebat dacă sistemul de urgență, în forma sa actuală, ar putea răspunde nevoilor românilor în cazul unei crize majore, cum ar fi un cutremur, șeful DSU a întreg sistemul medical a mai trecut printr-o asemenea probă de foc, în timpul pandemiei de coronavirus.

„Am făcut față unei pandemii, cu colegii noștri. Unitățile de primiri urgențe au fost unele dintre liniile de front de lucru și care au ținut spatele spitalelor, mai ales când secțiile de terapie intensivă s-au umplut. Și au devenit o a doua secție de terapie intensivă în spital. Deci, modul în care au lucrat unitățile de primiri urgență în timpul pandemiei a demonstrat că sistemul, ca mod de gândire, ca mod de lucru integrat, este un mod corect”, a spus Raed Arafat.

Sâmbătă, șeful DSU a luat parte la inaugurarea noii secții UPU a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, extinsă și dotată cu aparatură performantă. 2,5 milioane de euro au fost investite pentru noua secție de primiri urgențe.

