Raed Arafat, ultimele date despre problemele cauzate de viscol: „Se va acționa cât mai mult în noaptea asta pentru redeschiderea drumurilor care au fost blocate”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că problemele cauzate de zăpadă și de viscol sunt în îmbunătățire. Acesta a subliniat că în cursul nopții de duminică spre luni ar urma să se iasă de sub codurile de vreme rea. De asemenea, urmează reluarea circulației pe drumurile care au fost blocate din cauza zăpezii:

„Situația este în îmbunătățire. La acest moment s-a ieșit de sub incidența codului roșu și se va ieși și de sub incidența codului portocaliu. Se va acționa cât mai mult în noaptea asta pentru redeschiderea drumurilor care au fost blocate, se va reda drumul la circulație pe drumurile care au fost închise în județele care au fost sub codul roșu.

Avem județul Călărași care a intrat iarăși și a închis toate drumurile. Acum le va da drumul încet, încet. Dar vorbim și de Galați, Brăila, Constanța, Tulcea. Generatoarele care s-au solicitat pentru sprijin inițial pentru Constanța și Slobozia după care s-au redirecționat toate către Constanța având în vedere că la Slobozia, în mare problema a fost rezolvată. Ele deja au început să sosească acolo și va decide Comitetul județean pentru Situații de Urgență care vor fi zonele unde vor fi utilizate mai ales se va concentra pe partea de furnizare de apă și de serviciiesențiale să fie asigurate până ce va fi reparată furnizarea energiei”.

Raed Arafat a mai precizat că în ceea ce privește întreruperea energiei electrice la nivelul a 300.000 de puncte de consum, situația este în dinamică: „Acum că viscolul a încetat va fi mult mai ușor să abordeze situația cei de la Enel și să înceapă reparațiile”.

Același lucru se poate sune și despre deblocarea drumurilor: „Situația este în dinamică dar în mare parte mașinile care au fost blocate au fost asistate fie să rămână mașinile în parcări și oamenii să se adăpostească undeva în zonă, fie să fie duși mai departe cu utilaje în față pentru a-i debloca din zona afectată.

Cel puțin în cursul acestei nopți ar trebui să ieșim de sub coduri și în următoara perioadă urmează o perioadă de frig accentuat unde trebuie atenție mare la persoanele care sunt fără adăpost care să fie asistate să stea în adăposturi”.