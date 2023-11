Raed Arafat: Zonele afectate cel mai mult sunt cele care au fost sub Cod roșu. Se lucrează intens pentru revenirea la normalitate / Au ajuns 10 generatoare în județul Constanța. Vor fi folosite în zone esențiale (VIDEO)

Zonele afectate cel mai mult de efectele vremii nefavorabile sunt cele care au fost sub incidența Codului roșu și unde se lucrează intens pentru revenirea la normalitate, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai și Luiza Cergan.

Raed Arafat (DSU), pe B1 TV, despre efectele vremii nefavorabile

Întrebat care este situația în aceste momente, șeful DSU a precizat: „Sunt drumuri închise încă pentru că se curăță și se vor deschide la momentul în care va fi finalizată curățirea lor ca să poată să fie practicabile. În al doilea rând, pentru școli, da, unele județe au decis la nivelul comitetelor pentru situații de urgență să nu se desfășoară cursurile în cursul zilei de astăzi tocmai ca să evite plecarea și împotmolirea mașinilor pe drumurile care încă nu sunt practicabile și care sunt în curs de curățire. Pentru mașinile blocate, datele noastre de astăzi dimineața arată că în toate județele nu mai există mașini blocate, cu excepția la patru mașini”.

Referitor la numărul gospodăriilor rămase fără curent electric, el a spus: „Structurile Enel lucrează pentru remediere. Au ajuns deja 10 generatoare în județul Constanța, cu greu, tot din cauza modului de circulație pe autostradă, dar au ajuns în cursul nopții și urmează să fie folosite, cum am zis, în zonele esențiale, pentru apă, pentru alte utilități, unde este nevoie de ele. Promisiunea este că pe parcurs o să se remedieze cât mai multe din aceste defecțiuni ca să revină furnizarea curentului electric la normalitate”.

Întrebat despre numărul de accidente și cele mai grele misiuni ale salvatorilor, Raed Arafat a declarat: „Au fost mai ales în județele care au fost sub Codul roșu, dar nu numai, însă au fost două accidente de autocare, din fericire, fără să fie soldate cu decese sau cu victime grave. La unul din accidente, din județul Ialomița, dacă nu mă înșel, am avut o singură persoană transportată la spital. La celălalt accident, dacă nu mă înșel, în județul Vaslui, am avut transportate la spital 15 persoane, dar nimeni în stare critică”.

„Zonele afectate cel mai mult sunt cele care au fost sub incidența Codului roșu, cum am zis, și unde se lucrează intens pentru revenirea la normalitate”, a mai spus secretarul de stat.