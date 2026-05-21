Raport exploziv al Curții de Conturi. Zeci de milioane de lei cheltuite abuziv în administrația Piedone de la Sectorul 5

Un nou raport al Curții de Conturi scoate la lumină nereguli grave în administrația Sectorului 5, condusă în ultimii ani de și ulterior de fiul său, Vlad Popescu Piedone. Auditorii vorbesc despre plăți nejustificate, tarife supraevaluate, investiții ținute fictiv „în execuție”, datorii fără explicații și milioane de lei denaturate în contabilitate.

Tarife supradimensionate și plăți fără justificare

Potrivit concluziilor prezentate în documentele Curții de Conturi, una dintre cele mai grave probleme vizează contractele de salubrizare, unde se estimează prejudicii și plăți nejustificate de aproape 25 de milioane de lei. Din această sumă, peste 22 de milioane de lei ar reprezenta decontări fără bază legală suficientă pentru servicii de salubrizare stradală.

Potrivit raportului, primăria Sectorului 5 ar fi decontat, nejustificat, suma de 22.378.720 lei (echivalentul a peste 4 milioane de euro) pentru măturatul stradal.

Inspectorii susțin că prețurile serviciilor au fost supradimensionate, iar taxa pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi ar fi fost plătită de două ori.

„Plata nejustificată a sumei de 22.378.720 lei, în condiţiile acceptării la decontare a contravalorii a trei servicii de salubrizare publică stradală (măturat manual, măturat mecanizat şi întreţinere a căilor publice) facturate la preţuri unitare supradimensionate valoric, urmare a menţinerii nelegale în conţinutul respectivelor tarife atât a cheltuielilor cu contribuţia pentru economia circulară cât şi a cheltuielilor cu alte activităţi (tratare mecano-biologică respectiv depozitare) desfăşurate pe fluxul deşeurilor municipale, deşi aceste costuri erau cuprinse distinct şi în valoarea unei a patra operaţiuni constând în eliminarea definitivă a acestor deşeuri, prin depunerea lor la depozitul ecologic (gestionare a deseurilor municipale)”, arată

Blocuri reabilitate, ținute artificial „în execuție”

Curtea de Conturi enumeră zeci de blocuri deja reabilitate termic care continuau să figureze contabil drept lucrări nefinalizate. Valoarea totală depășește 148 de milioane de lei. Practic, administrația Sectorului 5 a ținut aproape 149 milioane lei în categoria „lucrări în curs”, deși acestea erau terminate.

În paralel, alte peste 31 de milioane de lei reprezentând lucrări recepționate nu ar fi fost înregistrate corect în contabilitate.

Facturi pentru spații verzi inexistente

Același raport arată că s-au facturat servicii de întreținere a spațiilor verzi pentru suprafețe mai mari decât sunt ele în realitate. În total, s-ar fi efectuat plăți nejustificate de aproximativ 1 milion de lei.

„Plata nejustificată a sumei de 947.279 lei, prin acceptarea la decontare a unor cantităţi de servicii de întreţinere spaţii verzi şi alei neprestate în cantitatea facturată, generat de faptul că, în cazul unui număr total de nouă unităţi de învăţământ, suprafeţele pe care s-au efectuat trei operaţiuni specifice sunt în realitate mai mici decât cele aflate în evidenţele tehnico-operative ale prestatorului.”, arată documentul Curții de Conturi.

Asfaltare la prețuri exorbitante

Curtea de Conturi susține că Primăria Sectorului 5 a decontat lucrări de asfaltare la prețuri umflate artificial, după ce în facturi au fost incluse servicii care nu au fost realizate. Este vorba despre aproape 700.000 de lei plătiți pentru costuri legate de dirijarea traficului, deși aceste operațiuni nu ar fi fost efectuate:

„Plata nejustificată a sumei de 695.615 lei, prin acceptarea la decontare a unor reparaţii curente (lucrări de asfaltare) la preţuri unitare supradimensionate valoric, urmare a includerii în tarifele nominale a unor cheltuieli (cu piloţi pentru asigurarea fluentei traficului) care nu au fost efectuate de către prestatorul de servicii.”

Salarii mărite ilegal și taxe neplătite

Curtea de Conturi a identificat și alte probleme majore în administația Piedone.

Raportul Curții de Conturi mai arată că unii angajați ai Primăriei Sectorului 5 și ai unor instituții din subordine au fost plătiți peste limita permisă de lege.

Mai exact, pentru 14 angajați salariile ar fi depășit indemnizația lunară a viceprimarului, plafon care, conform legislației, nu poate fi depășit în cazul anumitor categorii de personal din administrația locală.

„Efectuarea in anul 2024 a unor cheltuieli de personal nelegale in sumă totală de 175.118 lei, prin depăşirea, in cazul unor salariaţi (din cadrul aparatului primarului sectorului 5 şi patru entităţi subordonate), a indemnizaţiei lunare a viceprimarului.”

O administrație urmărită constant de scandaluri și probleme judiciare

Numele lui Cristian Popescu Piedone a fost asociat în ultimii ani cu multiple controverse și probleme judiciare. Fostul edil al Sectorului 4 a demisionat după tragedia de la Colectiv și a fost condamnat în dosarul privind autorizarea clubului, înainte ca decizia să fie anulată ulterior printr-o cale extraordinară de atac.

A devenit apoi primarul Sectorului 5, o administrație în jurul căreia au existat în ultimii ani anchete și suspiciuni repetate privind modul de gestionare a banilor publici, contracte și angajări.

În prezent, după ce Cristian Popescu Piedone a părăsit primăria, conducerea Sectorului 5 este asigurată de fiul său, Vlad Popescu Piedone.