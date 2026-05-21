Coșul de cumpărături care arată cât s-a scumpit viața în România. De la bonul din 2007 la șocul din 2026

Un bon fiscal din 2007, devenit viral pe internet arată cât costa un coș obișnuit de cumpărături în urmă cu aproape două decenii. Diferențele față de prezent sunt uriașe și spun, poate mai bine decât orice statistică, povestea scumpirilor din România.

Cât costau alimentele în 2007

Pe bon apar produse banale: pâine, lapte, ulei, zahăr, carne sau detergenți. În 2007, multe dintre ele aveau prețuri care astăzi par greu de imaginat. Pentru mulți români, comparația a devenit simbolul pierderii puterii de cumpărare.

În urmă cu 19 ani, prețurile din supermarketuri erau la un nivel care astăzi pare aproape ireal:

pâinea costa în jur de 1 leu;

litrul de lapte putea fi cumpărat cu 2-3 lei;

un kilogram de zahăr costa aproximativ 2 lei;

uleiul era sub 4 lei;

carnea de pui avea prețuri de câteva ori mai mici decât în prezent.

Valoarea totală a unui coș consistent de cumpărături era de câteva zeci de lei, arată bonul publicat de , . Astăzi, aceeași listă poate depăși ușor 200-300 de lei, în funcție de magazin și de brandurile alese.

De ce s-au scumpit atât de mult produsele

Economiștii explică faptul că România a trecut prin mai multe în ultimii ani. Crizele energetice, pandemia, războiul din Ucraina și creșterea costurilor de transport au influențat direct prețurile alimentelor.

În plus:

salariile au crescut semnificativ față de 2007;

costurile cu energia și combustibilul sunt mult mai mari;

retailerii și producătorii au cheltuieli mai ridicate cu logistica și forța de muncă.

Puterea de cumpărare: atunci vs acum

Deși salariul mediu din România era mult mai mic în 2007, mulți români spun că aveau senzația că „banii ajungeau mai bine”.

În 2007:

salariul mediu net era sub 1.000 de lei;

chirii și utilitățile erau considerabil mai mici;

un coș alimentar ocupa o parte mai redusă din veniturile unei familii.

În 2025: