Tensiunile politice cresc în jurul proiectului reactoarelor modulare de mici dimensiuni de la Doicești. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Social-democratul susține că declarațiile recente ale șefului Executivului despre investiția realizată în parteneriat cu Statele Unite riscă să afecteze relația strategică dintre România și Washington.

Ilie Bolojan a criticat pe B1 TV modul în care a fost gestionat proiectul și a afirmat că a discutat inclusiv cu Ambasada SUA despre problemele de fezabilitate ale investiției.

Ce acuzații îi aduce Grindeanu lui Bolojan privind proiectul de la Doicești

Președintele PSD a declarat joi, la Palatul Parlamentului, că premierul interimar își depășește atribuțiile constituționale și că nu ar trebui să pună sub semnul întrebării proiecte strategice ale statului român.

„Simt nevoia, şi simţim nevoia, să îl avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituţie ale unui Guvern demis, cu un prim-ministru demis, care are prerogative doar în a administra treburile ţării. Ceea ce face premierul demis Ilie Blojan în acest moment, premier care şi-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuţie parteneriate strategice ale României şi proiecte strategice şi, totodată, să slăbească companii, de asemenea, strategice ale statului român.”, a spus Grindeanu, potrivit .

Grindeanu a subliniat că proiectul de la Doicești este parte importantă a colaborării dintre România și Statele Unite.

„Dacă vorbim de proiectul de la Doiceşti, în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României, care face parte ca şi componentă importantă din parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii, iar luările de poziţie ale prim-ministrului în niciun caz nu se înscriu în linia dată de Constituţie.”, a mai adăugat Grindeanu.

Grindeanu l-a criticat pe premier privind proiectul de la Doicești. Ce a mai spus la adresa lui Bolojan

Liderul PSD a susținut că declarațiile premierului interimar afectează inclusiv imaginea companiei Nuclearelectrica, cu efecte vizibile inclusiv în piața bursieră.

Întrebat dacă România dispune de fondurile necesare pentru continuarea proiectului, Grindeanu a evitat un răspuns direct și a transmis că explicațiile tehnice trebuie oferite de conducerea companiei.

„Eu am avut o discuţie cu directorul general de la Nuclearelectrica, lucrurile sunt în desfăşurare. Eu cred că dânsul, domnul Cosmin Ghiţă, poate să explice pe larg în ce stadiu sunt aceste proiecte, dar în niciun caz proiecte de acest tip nu pot fi aruncate la coş, aşa, printr-o declaraţie scurtă a unui prim-ministru demis.”, a precizat liderul PSD.

Ce a spus Ilie Bolojan despre proiectul de la Doicești

Amintim că, joi seara, , unde a ridicat serioase semne de întrebare privind eficiența investiției.

„Trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuţi s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare, prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că, dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziţie de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziţie, achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate.”, a declarat Bolojan.

Bolojan a explicat că principala problemă este lipsa unei perspective clare privind rentabilitatea economică a proiectului.

„Acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiţie, pe care nu îi avem, iar analiza preţului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preţ care este mai mare decât cel de piaţă.”, a mai adăugat premierul interimar.

Ce a spus premierul despre Ambasada SUA

Premierul interimar a precizat că a informat Ambasada SUA despre situația proiectului, argumentând că transparența este esențială într-un parteneriat strategic.

„Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să îl analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, ştiind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu îţi respecţi partenerul.”

Bolojan a susținut că un parteneriat solid presupune onestitate, inclusiv atunci când un proiect strategic ridică semne de întrebare.