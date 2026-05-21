Datele analizate de pentru perioada ianuarie–aprilie 2026 conturează un tipar clar al consumului în România. Vinerea este ziua în care românii cheltuie cei mai mulți bani prin plăți cu cardul. În schimb, sâmbăta aduce cel mai mare trafic în magazine, fiind ziua cu cei mai mulți cumpărători.

Vinerea, ziua în care românii lasă cei mai mulți bani la cumpărături

Românii își concentrează cele mai importante cumpărături la final de săptămână, iar vinerea a devenit ziua cu cele mai mari arată analiza realizată de Global Payments. În supermarketuri, plățile cu cardul au depășit 171 de milioane de lei, cu un bon mediu de aproximativ 107 lei. Tot în Vinerea Mare a fost înregistrat și cel mai mare număr de tranzacții zilnice, cu plăți de peste 15 milioane de lei într-o singură zi.

Același tipar se observă și în benzinării, unde vinerea se înregistrează cele mai multe tranzacții și valori totale de peste 35 de milioane de lei, iar bonul mediu pentru carburant ajunge la aproximativ 125 de lei.

Finalul de săptămână aduce cheltuieli mai mari și în zona de fashion, încălțăminte, librării sau bijuterii. În librării, plățile depășesc 800.000 de lei vinerea, cu un bon mediu de aproape 90 de lei, în timp ce în magazinele de haine și încălțăminte valoarea medie a unei tranzacții este de aproximativ 157 de lei. Categoria și ceasuri înregistrează, de asemenea, cele mai mari valori și cele mai multe tranzacții, cu bonuri medii ce depășesc 560 de lei.

„Analiza Global Payments arată că românii nu consumă întâmplător. Există un ritm clar al cumpărăturilor, iar comercianții care înțeleg aceste tipare își pot planifica mai eficient stocurile, personalul, promoțiile și serviciile. Prin soluțiile Global Payments, comercianții pot avea acces la astfel de informații în toate locațiile în care folosesc terminalele noastre de plată, precum și în magazinele online care utilizează portalul de plată GP webpay”, a declarat Ionela Mitran, Country Manager Global Payments, România, notează Playtech.

Cum a ajuns sâmbăta cea mai aglomerată zi din magazine

Dacă vinerea este rezervată cumpărăturilor planificate și aprovizionării pentru , sâmbăta aduce cel mai mare flux de clienți în magazine și zonele de servicii. Potrivit analizei în supermarketuri și magazine alimentare sunt înregistrate aproximativ 1,5 milioane de tranzacții cu cardul într-o singură zi de sâmbătă. Chiar dacă traficul este mai mare decât vinerea, valoarea medie a bonului rămâne mai redusă, în jur de 90 de lei, iar totalul cumpărăturilor ajunge la aproximativ 133 de milioane de lei.

Sâmbăta este cea mai aglomerată zi și pentru spălătoriile auto, unde traficul depășește cu aproximativ 18% nivelul înregistrat vinerea. Creșteri importante apar și în florării, unde numărul tranzacțiilor este cu peste 40% mai mare decât în ziua precedentă, iar bonul mediu ajunge la 120 de lei, cel mai ridicat din întreaga săptămână.

În magazinele de fashion și încălțăminte, numărul tranzacțiilor este mai mic decât vinerea, însă sunt mai consistente. Valoarea medie a unui bon urcă la aproape 180 de lei, cu aproximativ 14% peste nivelul din ziua anterioară, semn că românii aleg sâmbăta pentru achiziții mai atent planificate și produse mai scumpe.

Mijlocul săptămânii, perioada dedicată achizițiilor premium și serviciilor scumpe