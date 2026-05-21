Ziua în care românii golesc cel mai des portofelele. Analiza care arată când se fac cele mai mari cumpărături în 2026

Ziua în care românii golesc cel mai des portofelele. Analiza care arată când se fac cele mai mari cumpărături în 2026

Ana Beatrice
21 mai 2026, 16:30
Sursă Foto: magnific.com
Datele analizate de Global Payments pentru perioada ianuarie–aprilie 2026 conturează un tipar clar al consumului în România. Vinerea este ziua în care românii cheltuie cei mai mulți bani prin plăți cu cardul. În schimb, sâmbăta aduce cel mai mare trafic în magazine, fiind ziua cu cei mai mulți cumpărători.

Vinerea, ziua în care românii lasă cei mai mulți bani la cumpărături

Românii își concentrează cele mai importante cumpărături la final de săptămână, iar vinerea a devenit ziua cu cele mai mari cheltuieli, arată analiza realizată de Global Payments. În supermarketuri, plățile cu cardul au depășit 171 de milioane de lei, cu un bon mediu de aproximativ 107 lei. Tot în Vinerea Mare a fost înregistrat și cel mai mare număr de tranzacții zilnice, cu plăți de peste 15 milioane de lei într-o singură zi.

Același tipar se observă și în benzinării, unde vinerea se înregistrează cele mai multe tranzacții și valori totale de peste 35 de milioane de lei, iar bonul mediu pentru carburant ajunge la aproximativ 125 de lei.

Finalul de săptămână aduce cheltuieli mai mari și în zona de fashion, încălțăminte, librării sau bijuterii. În librării, plățile depășesc 800.000 de lei vinerea, cu un bon mediu de aproape 90 de lei, în timp ce în magazinele de haine și încălțăminte valoarea medie a unei tranzacții este de aproximativ 157 de lei. Categoria bijuterii și ceasuri înregistrează, de asemenea, cele mai mari valori și cele mai multe tranzacții, cu bonuri medii ce depășesc 560 de lei.

„Analiza Global Payments arată că românii nu consumă întâmplător. Există un ritm clar al cumpărăturilor, iar comercianții care înțeleg aceste tipare își pot planifica mai eficient stocurile, personalul, promoțiile și serviciile. Prin soluțiile Global Payments, comercianții pot avea acces la astfel de informații în toate locațiile în care folosesc terminalele noastre de plată, precum și în magazinele online care utilizează portalul de plată GP webpay”, a declarat Ionela Mitran, Country Manager Global Payments, România, notează Playtech.

Cum a ajuns sâmbăta cea mai aglomerată zi din magazine

Dacă vinerea este rezervată cumpărăturilor planificate și aprovizionării pentru weekend, sâmbăta aduce cel mai mare flux de clienți în magazine și zonele de servicii. Potrivit analizei în supermarketuri și magazine alimentare sunt înregistrate aproximativ 1,5 milioane de tranzacții cu cardul într-o singură zi de sâmbătă. Chiar dacă traficul este mai mare decât vinerea, valoarea medie a bonului rămâne mai redusă, în jur de 90 de lei, iar totalul cumpărăturilor ajunge la aproximativ 133 de milioane de lei.

Sâmbăta este cea mai aglomerată zi și pentru spălătoriile auto, unde traficul depășește cu aproximativ 18% nivelul înregistrat vinerea. Creșteri importante apar și în florării, unde numărul tranzacțiilor este cu peste 40% mai mare decât în ziua precedentă, iar bonul mediu ajunge la 120 de lei, cel mai ridicat din întreaga săptămână.

În magazinele de fashion și încălțăminte, numărul tranzacțiilor este mai mic decât vinerea, însă cumpărăturile sunt mai consistente. Valoarea medie a unui bon urcă la aproape 180 de lei, cu aproximativ 14% peste nivelul din ziua anterioară, semn că românii aleg sâmbăta pentru achiziții mai atent planificate și produse mai scumpe.

Mijlocul săptămânii, perioada dedicată achizițiilor premium și serviciilor scumpe

Datele analizate de Global Payments arată că mijlocul săptămânii este perioada rezervată achizițiilor premium și serviciilor specializate. Marțea și miercurea se înregistrează unele dintre cele mai mari cheltuieli în magazinele de bijuterii și ceasuri, iar recordul categoriei a fost atins pe 23 decembrie, când românii au cheltuit aproape 800.000 de lei într-o singură zi.

Miercurea aduce cele mai multe tranzacții și în categoria optică și accesorii, unde valoarea totală a plăților ajunge la aproximativ 3,2 milioane de lei, iar bonul mediu se apropie de 680 de lei. Și serviciile medicale sau de fizioterapie generează bonuri ridicate joi și vineri, în cazul fizioterapiei valoarea medie a unei tranzacții depășind 800 de lei.

Inclusiv magazinele pentru animale de companie înregistrează marțea cel mai mare bon mediu, de aproximativ 112 lei, deși numărul tranzacțiilor rămâne constant pe parcursul săptămânii. Analiza a fost realizată pe baza plăților cu cardul efectuate în România între ianuarie și aprilie 2026.

