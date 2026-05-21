Gheorghe Hagi și-a completat staff-ul tehnic care îl va ajuta la echipa națională, pe parcursul campaniei de calificare pentru viitorul campionat european.

Gheorghe Hagi și-a ales antrenorii secunzi

Selecţionerul a completat stafful tehnic ce-l va ajuta să pregătească de fotbal pe parcursul la viitorul campionat european. Gheorghe Hgi și-a ales trei secunzi, pe Cătălin Anghel, Ionel Gane şi pe Cristi Sava. Informația a fost prezentată de Federaţia Română de Fotbal ( ) prin intermediul site-ului oficial.

Trebuie spus că noul secund, Cătălin Anghel, este un mai vechi colaborator al actualului selecționer. El l-a însoțit pe Hagi la Academia Hagi, la Viitorul şi la Farul Constanța. O perioadă de timp a ocupat postul de antrenor principal la Viitorul. La rândul său, Ionel Gane a fost a făcut parte din staff-ul tehnici al naționalei și în mandatul regretatului Mircea Lucescu. La rândul său, Cristi Sava se va ocupa de analiza video.

Pentru postul de antrenor cu portarii Hagi l-a ales pe Ştefan Preda, care a mai fost pe aceeaşi poziţie la Steaua, Viitorul Constanţa şi Farul Constanţa. Din staff vor face parte și doi analiști video, Vlad Lakatos şi Andrei Butnărăş (Individual – Scouting).

Medicul echipei naţionale va fi Claudiu Stamatescu, iar preparatori fizici vor fi Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenţie – Recuperare). Stafful medical va fi alcătuit din Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăţ, Dragoş Paraschiv, Alin Burileanu, Constantin Creţu, Vivian Negoiţă.

Echipa națională se pregătește pentru două amicale

Echipa naţională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi, în noul său mandat ca selecţioner. Primul meci de va fi disputat cu Georgia, în 2 iunie, de la ora 20:00, pe Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi. Cel de-al doilea meci va fi jucat pe teren propriu, pe Stadionul Steaua, cu Ţara Galilor, în 6 iunie, de la ora 20:45.

Pentru cele două meciuri, selecționerul a pregătit o strategie care să-i permită să ruleze cât mai mulți jucători. El a anunțat că va juca cu două echipe diferite, ca să poată urmări un număr cât mai mare de fotbaliști. El va selecta câte trei jucători pentru fiecare post pentru a face o evaluare cât mai amplă.

„Primul nostru obiectiv a fost să identificăm, să evaluăm jucătorii, echipa națională, fiecare jucător în parte, atât colectiv, cât și individual. Și am lucrat foarte mult la acest lucru, la acest obiectiv. Decizia noastră împreună cu stafful, a mea și a staffului, e că o să luăm trei jucători pe post”, a spus selecționerul.