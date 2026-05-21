B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Gheorghe Hagi și-a ales secunzii. Pe cine se bazează selecționerul la echipa națională

Gheorghe Hagi și-a ales secunzii. Pe cine se bazează selecționerul la echipa națională

Adrian Teampău
21 mai 2026, 15:28
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Gheorghe Hagi și-a ales secunzii. Pe cine se bazează selecționerul la echipa națională
Gheorghe Hagi. Sursa foto: Hepta - SportPictures / SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Gheorghe Hagi și-a ales antrenorii secunzi
  2. Echipa națională se pregătește pentru două amicale

Gheorghe Hagi și-a completat staff-ul tehnic care îl va ajuta la echipa națională, pe parcursul campaniei de calificare pentru viitorul campionat european. 

Gheorghe Hagi și-a ales antrenorii secunzi

Selecţionerul a completat stafful tehnic ce-l va ajuta să pregătească echipa națională de fotbal pe parcursul campaniei de calificare la viitorul campionat european. Gheorghe Hgi și-a ales trei secunzi, pe Cătălin Anghel, Ionel Gane şi pe Cristi Sava. Informația a fost prezentată de Federaţia Română de Fotbal (FRF) prin intermediul site-ului oficial.

Trebuie spus că noul secund, Cătălin Anghel, este un mai vechi colaborator al actualului selecționer. El l-a însoțit pe Hagi la Academia Hagi, la Viitorul şi la Farul Constanța. O perioadă de timp a ocupat postul de antrenor principal la Viitorul. La rândul său, Ionel Gane a fost a făcut parte din staff-ul tehnici al naționalei și în mandatul regretatului Mircea Lucescu. La rândul său, Cristi Sava se va ocupa de analiza video.

Pentru postul de antrenor cu portarii Hagi l-a ales pe Ştefan Preda, care a mai fost pe aceeaşi poziţie la Steaua, Viitorul Constanţa şi Farul Constanţa. Din staff vor face parte și doi analiști video, Vlad Lakatos şi Andrei Butnărăş (Individual – Scouting).

Medicul echipei naţionale va fi Claudiu Stamatescu, iar preparatori fizici vor fi Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenţie – Recuperare). Stafful medical va fi alcătuit din Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăţ, Dragoş Paraschiv, Alin Burileanu, Constantin Creţu, Vivian Negoiţă.

Echipa națională se pregătește pentru două amicale

Echipa naţională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi, în noul său mandat ca selecţioner. Primul meci de fotbal va fi disputat cu Georgia, în 2 iunie, de la ora 20:00, pe Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi. Cel de-al doilea meci va fi jucat pe teren propriu, pe Stadionul Steaua, cu Ţara Galilor, în 6 iunie, de la ora 20:45.

Pentru cele două meciuri, selecționerul a pregătit o strategie care să-i permită să ruleze cât mai mulți jucători. El a anunțat că va juca cu două echipe diferite, ca să poată urmări un număr cât mai mare de fotbaliști. El va selecta câte trei jucători pentru fiecare post pentru a face o evaluare cât mai amplă.

„Primul nostru obiectiv a fost să identificăm, să evaluăm jucătorii, echipa națională, fiecare jucător în parte, atât colectiv, cât și individual. Și am lucrat foarte mult la acest lucru, la acest obiectiv. Decizia noastră împreună cu stafful, a mea și a staffului, e că o să luăm trei jucători pe post”, a spus selecționerul.

Tags:
Citește și...
Cursuri inot copii la Ramada: Cum se face acomodarea corecta cu apa intr-un bazin modern
Sport
Cursuri inot copii la Ramada: Cum se face acomodarea corecta cu apa intr-un bazin modern
Hagi anunță strategia pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul vrea să ruleze cât mai mulți jucători
Sport
Hagi anunță strategia pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul vrea să ruleze cât mai mulți jucători
În prag de 1 iunie, jucătorii naționalei de fotbal deschid poarta cantonamentului pentru cei mai tineri suporteri. Anunțul FRF
Sport
În prag de 1 iunie, jucătorii naționalei de fotbal deschid poarta cantonamentului pentru cei mai tineri suporteri. Anunțul FRF
Radu Miruță a mers la stadion să discute cu suporterii Stelei: „Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea” (FOTO)
Politică
Radu Miruță a mers la stadion să discute cu suporterii Stelei: „Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea” (FOTO)
Cristiano Ronaldo intră în istorie cu Portugalia. Starul lusitan, convocat pentru al șaselea Mondial
Eveniment
Cristiano Ronaldo intră în istorie cu Portugalia. Starul lusitan, convocat pentru al șaselea Mondial
7 practici utile la pariuri sportive
Sport
7 practici utile la pariuri sportive
Neymar a prins ultimul tren. Golgheterul brazilian a fost convocat pentru Cupa Mondială
Sport
Neymar a prins ultimul tren. Golgheterul brazilian a fost convocat pentru Cupa Mondială
Trei echipe nu au fost licențiate pentru participare în Superliga. Anunțul a fost făcut de FRF
Sport
Trei echipe nu au fost licențiate pentru participare în Superliga. Anunțul a fost făcut de FRF
În România, legea e pentru fraieri: PSD-istul Claudiu Manda a fumat pe stadion, deși legislația românească interzice acest lucru de 10 ani
Politică
În România, legea e pentru fraieri: PSD-istul Claudiu Manda a fumat pe stadion, deși legislația românească interzice acest lucru de 10 ani
Sorana Cîrstea urcă pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună poziţie din carieră
Sport
Sorana Cîrstea urcă pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună poziţie din carieră
Ultima oră
16:37 - Coșul de cumpărături care arată cât s-a scumpit viața în România. De la bonul din 2007 la șocul din 2026
16:30 - Ziua în care românii golesc cel mai des portofelele. Analiza care arată când se fac cele mai mari cumpărături în 2026
16:25 - Guvernul va desecretiza mii de dosare din arhiva diplomatică a României. Ce documente vor deveni publice
15:57 - Newsweek: Stagiu aferent grupelor de muncă e contributiv. Ce trebuie să facă pensionarii să ia bani în plus la pensie?
15:53 - Actele de studii vor avea un cod QR. Guvernul a aprobat actul normativ pentru învăţământul preuniversitar
15:50 - Raport exploziv al Curții de Conturi. Zeci de milioane de lei cheltuite abuziv în administrația Piedone de la Sectorul 5
15:50 - Grindeanu s-a supărat. Ce acuzații îi aduce premierului interimar: „Simţim nevoia să îl avertizăm pe Ilie Bolojan”
15:05 - Comisia Europeană confirmă eșecul măsurilor de austeritate. Economia intră într-o zonă de îngheț
14:52 - George Tuță acuză o „moștenire” cu popriri și sechestre. Primarul Sectorului 1 spune că va cere răspunderea fostei administrații
14:44 - Ludovic Orban atacă PSD după plângerea penală: „Este o petardă politicianistă”. Fostul premier respinge acuzațiile privind plata despăgubirilor către frații Micula