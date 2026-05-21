Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare după accidentul mortal din 2019

Adrian A
21 mai 2026, 13:46
Sursa Foto: Facebook/ Mario Iorgulescu
Cuprins
  1. Sentință definitivă pentru Mario Iorgulescu
  2. Cum s-a produs accidentul
  3. De la acuzația de omor la ucidere din culpă
  4. Transferul în Italia și refuzul extrădării

Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu, a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul accidentului rutier mortal produs în septembrie 2019, pe Șoseaua Chitilei din București.

Sentință definitivă pentru Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare de Curtea de Apel București. Bărbatul de 30 de ani a primit această pedeapsă, după ce au fost contopite sentințele pentru mai multe infracțiuni, între care ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului și a altor substanțe.

Instanța a menținut pedeapsa de 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă și a păstrat condamnarea de 2 ani pentru conducere sub influența alcoolului și drogurilor. La acestea s-a adăugat și o condamnare anterioară de 3 ani pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, rezultând pedeapsa finală de 8 ani și 8 luni de închisoare.

De asemenea, timp de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii, Mario Iorgulescu are interzise mai multe drepturi:

dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice;

dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice;

dreptul de a comunica și de a se apropia la o distanță mai mică de 100 de metri de persoana vătămată

dreptul de a se apropia de locuința sau de alte locuri în care persoana vătămată desfășoară activități sociale, la o distanță mai mică de 100 de metri.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019. Potrivit anchetatorilor, Mario Iorgulescu conducea un Aston Martin cu peste 140 km/h, într-o zonă unde limita era de 50 km/h.

Procurorii au stabilit că acesta consumase alcool și cocaină înainte de a urca la volan. La un moment dat, ar fi trecut pe roșu și ar fi pătruns pe contrasens, lovind frontal un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, care a murit pe loc.

Ancheta a arătat că accelerația mașinii era apăsată aproape complet în momentul impactului.

De la acuzația de omor la ucidere din culpă

Inițial, Mario Iorgulescu fusese condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru omor, conducere sub influența alcoolului și drogurilor și alte infracțiuni conexe.

Ulterior, după mai multe apeluri și contestații, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis reîncadrarea faptei principale din omor în ucidere din culpă, ceea ce a dus la reducerea semnificativă a pedepsei.

Prin decizia din 4 martie 2026, ÎCCJ a dispus rejudecarea doar în ceea ce privește individualizarea pedepsei pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Curtea de Apel București a respins însă apelurile formulate atât de procurori, cât și de inculpat și a păstrat condamnările stabilite anterior.

Transferul în Italia și refuzul extrădării

La scurt timp după accident, Mario Iorgulescu a fost internat la Spitalul Elias din București. Ulterior, familia sa a cerut transferul într-o clinică din Italia, invocând probleme medicale și psihice.

De atunci, acesta a rămas în Italia și nu a executat nicio zi de detenție în România. Autoritățile italiene au refuzat până acum extrădarea sa, motivând starea medicală a acestuia.

