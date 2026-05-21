Primarul Sectorului 1, George Tuță, susține că administrația pe care a preluat-o a găsit datorii, popriri și sechestre rezultate dintr-un contract de asistență juridică semnat în mandatul fostului primar. Edilul afirmă că aproape 1 milion de lei au fost executați silit și anunță că Primăria va face apel după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins contestația la executare.

Popriri și sechestre găsite la început de mandat

George Tuță a transmis că, în prima zi de mandat, nu a găsit proiecte gata de inaugurat, ci acte de executare silită, popriri pe conturi și sechestre puse pe 16 mașini, inclusiv vehicule operaționale. Potrivit primarului, suma executată silit se apropie de 1 milion de lei.

„În prima zi de mandat, n-am găsit în birou inaugurări. Am găsit somații, popriri pe conturi și sechestre pe 16 mașini, inclusiv vehicule operaționale. Aproape 1 milion de lei executați silit”, a declarat George Tuță pe Facebook, potrivit .

Edilul susține că executarea nu are legătură cu actuala administrație, ci cu un contract de asistență juridică încheiat în anul 2022, în mandatul fostului primar.

George Tuță: Contractul de avocatură, în centrul disputei

Potrivit lui George Tuță, contractul vizat ar avea condiții și preț cercetate . Primarul afirmă că fosta administrație ar fi primit facturile, dar nu le-ar fi plătit, iar actele de executare ar fi stat blocate până la expirarea termenelor pentru căile de atac.

„Contractul, al fostului primar. Datoria, a fostului primar. Executarea, provocată de fostul primar. Apărarea, lăsată moștenire”, a transmis George Tuță.

Acesta a mai afirmat că, pe 25 octombrie 2024, ziua în care i-a validat mandatul, fostul primar ar fi dispus plata sumei de 884.922,04 lei, fără a acoperi integral datoria. Ulterior, ar fi venit o actualizare de încă 89.615,18 lei.

Primăria va face apel

După preluarea mandatului, George Tuță spune că administrația a formulat contestație la executare și cerere de repunere în termen. Primăria a cerut și suspendarea cauzei până la finalizarea dosarului penal care vizează modul în care a fost încheiat și derulat contractul, însă cererea a fost respinsă.

Pe 18 mai 2026, Judecătoria Sectorului 1 a respins atât cererea de repunere în termen, cât și contestația la executare. Instanța a considerat că Primăria a luat cunoștință de acte la momentul înregistrării lor formale.

„Vom formula apel. Și o vom chema să răspundă pe fostul primar”, a anunțat George Tuță, potrivit Agerpres.