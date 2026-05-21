Acasa » Știri Locale » George Tuță acuză o „moștenire” cu popriri și sechestre. Primarul Sectorului 1 spune că va cere răspunderea fostei administrații

Răzvan Adrian
21 mai 2026, 14:52
Sursa foto: Facebook / George Cristian Tuță
Cuprins
  1. Popriri și sechestre găsite la început de mandat
  2. George Tuță: Contractul de avocatură, în centrul disputei
  3. Primăria va face apel

Primarul Sectorului 1, George Tuță, susține că administrația pe care a preluat-o a găsit datorii, popriri și sechestre rezultate dintr-un contract de asistență juridică semnat în mandatul fostului primar. Edilul afirmă că aproape 1 milion de lei au fost executați silit și anunță că Primăria va face apel după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins contestația la executare.

Popriri și sechestre găsite la început de mandat

George Tuță a transmis că, în prima zi de mandat, nu a găsit proiecte gata de inaugurat, ci acte de executare silită, popriri pe conturi și sechestre puse pe 16 mașini, inclusiv vehicule operaționale. Potrivit primarului, suma executată silit se apropie de 1 milion de lei.

„În prima zi de mandat, n-am găsit în birou inaugurări. Am găsit somații, popriri pe conturi și sechestre pe 16 mașini, inclusiv vehicule operaționale. Aproape 1 milion de lei executați silit”, a declarat George Tuță pe Facebook, potrivit Agerpres.

Edilul susține că executarea nu are legătură cu actuala administrație, ci cu un contract de asistență juridică încheiat în anul 2022, în mandatul fostului primar.

George Tuță: Contractul de avocatură, în centrul disputei

Potrivit lui George Tuță, contractul vizat ar avea condiții și preț cercetate penal. Primarul afirmă că fosta administrație ar fi primit facturile, dar nu le-ar fi plătit, iar actele de executare ar fi stat blocate până la expirarea termenelor pentru căile de atac.

„Contractul, al fostului primar. Datoria, a fostului primar. Executarea, provocată de fostul primar. Apărarea, lăsată moștenire”, a transmis George Tuță.

Acesta a mai afirmat că, pe 25 octombrie 2024, ziua în care instanța i-a validat mandatul, fostul primar ar fi dispus plata sumei de 884.922,04 lei, fără a acoperi integral datoria. Ulterior, ar fi venit o actualizare de încă 89.615,18 lei.

Primăria va face apel

După preluarea mandatului, George Tuță spune că administrația a formulat contestație la executare și cerere de repunere în termen. Primăria a cerut și suspendarea cauzei până la finalizarea dosarului penal care vizează modul în care a fost încheiat și derulat contractul, însă cererea a fost respinsă.

Pe 18 mai 2026, Judecătoria Sectorului 1 a respins atât cererea de repunere în termen, cât și contestația la executare. Instanța a considerat că Primăria a luat cunoștință de acte la momentul înregistrării lor formale.

„Vom formula apel. Și o vom chema să răspundă pe fostul primar”, a anunțat George Tuță, potrivit Agerpres.

