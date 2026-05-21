Ludovic Orban atacă PSD după plângerea penală: „Este o petardă politicianistă". Fostul premier respinge acuzațiile privind plata despăgubirilor către frații Micula

Adrian A
21 mai 2026, 14:44
  1. PSD îl acuză pe Orban de abuz în serviciu
  2. „Penalitățile au explodat din cauza guvernelor PSD”
  3. Litigiul care costă România sute de milioane

Fostul premier Ludovic Orban a reacționat dur după ce PSD a depus o plângere penală împotriva sa la Parchetul General, în scandalul despăgubirilor de aproape 912 milioane de lei plătite către frații Micula. Orban susține că acuzațiile sunt „o petardă politicianistă” și afirmă că adevărata responsabilitate aparține chiar guvernului PSD condus de Adrian Năstase, care a tergiversat ani la rând executarea deciziilor arbitrale internaționale.

PSD îl acuză pe Orban de abuz în serviciu

Social-democrații au depus la Parchetul General o sesizare penală prin care îl acuză pe fostul lider liberal de abuz în serviciu. În centrul acuzațiilor se află Hotărârea de Guvern nr. 917 din decembrie 2019, prin care Executivul condus atunci de Orban a alocat din Fondul de Rezervă suma de 912,5 milioane de lei pentru plata despăgubirilor către investitorii Ioan și Viorel Micula.

Potrivit PSD, folosirea Fondului de Rezervă pentru această plată ar fi fost ilegală și ar fi produs un prejudiciu major bugetului de stat. În documentul depus la Parchet se invocă inclusiv decizia privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor pentru achitarea obligațiilor rezultate din arbitrajul internațional ICSID.

„Penalitățile au explodat din cauza guvernelor PSD”

Ludovic Orban susține însă că plata nu putea fi evitată și că suma uriașă a rezultat tocmai din refuzul unor guverne anterioare de a executa hotărârile arbitrale. Fostul premier afirmă că întârzierea plăților a dus la acumularea unor penalități și dobânzi semnificative, care au mărit factura finală suportată de statul român.

Orban a descris acțiunea PSD drept o încercare de a muta atenția publică de la responsabilitatea fostelor administrații și a insistat că Guvernul său doar a pus în aplicare o obligație juridică deja existentă.

”Este o petardă politicianistă, lipsită de orice fundament juridic. Vă reamintesc că eu am fost obligat să fac aceea plată, tot din cauza foștilor miniștri ai PSD. Am plătit pentru decizia fostului premier Adrian Năstase, pentru că ridicat facilitățile pentru firmele fraților Micula, așa cum sunt ei cunoscuți.

În mod normal, dacă se plătea la vremea ei, noi ar ar fi trebuit să plătim mult mai puțin, dar tot din cauza întârzierilor făcute de PSD-iști s-au acumulat penalități și întârzieri.

Litigiul care costă România sute de milioane

Scandalul are la bază disputa dintre statul român și frații Micula, proprietarii grupului European Food. Aceștia au reclamat România la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID), după ce statul a eliminat anumite facilități fiscale acordate investitorilor în zone defavorizate înainte de aderarea la Uniunea Europeană.

Tribunalul arbitral ICSID a decis în favoarea investitorilor, iar România a fost obligată să plătească despăgubiri consistente. Problema s-a complicat după ce Comisia Europeană a considerat că plata acestor despăgubiri poate reprezenta ajutor de stat ilegal, ceea ce a generat ani întregi de blocaje juridice și administrative.

În decembrie 2019, Guvernul Orban a decis să achite suma de peste 912 milioane de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului, motivând că statul risca executări silite și costuri suplimentare. Decizia a fost contestată politic încă de atunci, iar PSD susține acum că plata ar fi fost făcută abuziv.

