Ludovic Orban atacă PSD după plângerea penală: „Este o petardă politicianistă”. Fostul premier respinge acuzațiile privind plata despăgubirilor către frații Micula

Fostul premier Ludovic Orban a reacționat dur după ce PSD a depus o plângere penală împotriva sa la Parchetul General, în scandalul despăgubirilor de aproape 912 milioane de lei plătite către frații Micula. Orban susține că acuzațiile sunt „o petardă politicianistă” și afirmă că adevărata responsabilitate aparține chiar guvernului PSD condus de Adrian Năstase, care a tergiversat ani la rând executarea deciziilor arbitrale internaționale.

PSD îl acuză pe Orban de abuz în serviciu

Social-democrații au depus la o sesizare penală prin care îl acuză pe fostul lider liberal de abuz în serviciu. În centrul acuzațiilor se află Hotărârea de Guvern nr. 917 din decembrie 2019, prin care Executivul condus atunci de Orban a alocat din Fondul de Rezervă suma de 912,5 milioane de lei pentru plata despăgubirilor către investitorii Ioan și Viorel Micula.

Potrivit PSD, folosirea Fondului de Rezervă pentru această plată ar fi fost ilegală și ar fi produs un prejudiciu major bugetului de stat. În documentul depus la Parchet se invocă inclusiv decizia privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor pentru achitarea obligațiilor rezultate din arbitrajul internațional ICSID.

„Penalitățile au explodat din cauza guvernelor PSD”

Ludovic Orban susține însă că plata nu putea fi evitată și că suma uriașă a rezultat tocmai din refuzul unor guverne anterioare de a executa hotărârile arbitrale. Fostul premier afirmă că întârzierea plăților a dus la acumularea unor penalități și dobânzi semnificative, care au mărit factura finală suportată de statul român.

Orban a descris acțiunea PSD drept o încercare de a muta atenția publică de la responsabilitatea fostelor administrații și a insistat că Guvernul său doar a pus în aplicare o obligație juridică deja existentă.

”Este o petardă politicianistă, lipsită de orice fundament juridic. Vă reamintesc că eu am fost obligat să fac aceea plată, tot din cauza foștilor miniștri ai PSD. Am plătit pentru decizia fostului premier Adrian Năstase, pentru că ridicat facilitățile pentru firmele fraților Micula, așa cum sunt ei cunoscuți.

Era o decizie a unui organism internațional și trebuia pusă în aplicare. Vă reamintesc că eu am negociat la sânge cu frații Micula, pentru că altfel ar fi trebuit să plătim mult mai mult din cauza amânărilor și tergiversărilor miniștrilor PSD.

În mod normal, dacă se plătea la vremea ei, noi ar ar fi trebuit să plătim mult mai puțin, dar tot din cauza întârzierilor făcute de PSD-iști s-au acumulat penalități și întârzieri.

Suma a frost mult mai mică decât ceea ce solicitau frații Micula și asta din cauza negocierilor pe care noi le-am purtat, nu din cauza tergiversărilor PSD-iștilor. Este o tiribombă politică, care nu are niciun fundament. Ar trebuie să facă o plângere penală împotriva premierilor și miniștrilor de Finanțe care au tergiversat și au amânat deciziile.”, a declarat Ludovic Orban, pentru stiripesurse.ro.