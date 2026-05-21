Guvernul va desecretiza mii de dosare din arhiva diplomatică a României. Ce documente vor deveni publice

Ana Maria
21 mai 2026, 16:25
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Guvernul a aprobat joi declasificarea unei părți importante din arhiva diplomatică a României, într-un demers care vizează deschiderea către public a unor documente relevante pentru primii ani de după căderea regimului comunist. Inițiativa, propusă de ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, privește mii de dosare păstrate până acum în arhivele Ministerului Afacerilor Externe.

Este vorba despre documente care acoperă perioada 1990–1992, una dintre cele mai sensibile etape din istoria recentă a României, marcată de schimbări politice majore și repoziționarea diplomatică a țării.

Ce documente din arhiva diplomatică vor fi declasificate

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, măsura vizează declasificarea a 5.376 de dosare diplomatice, păstrate în 768 de mape de arhivă, care ocupă aproximativ 100 de metri liniari de rafturi.

Printre documentele care vor deveni accesibile publicului se află dosare cu teme sensibile din perioada tranziției, inclusiv:

  • „Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989”
  • „Reunificarea Germaniei (1990)”
  • „Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai”
  • „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS”

Ministerul de Externe precizează că aceasta este cea mai amplă tranșă de documente diplomatice deschise publicului după desecretizarea arhivelor anterioare anului 1989.

De ce spune Oana Țoiu că românii trebuie să aibă acces la aceste documente

Ministra Afacerilor Externe susține că accesul public la aceste documente este esențial pentru înțelegerea istoriei recente și pentru combaterea neîncrederii generate de lipsa transparenței.

”Românii au dreptul să cunoască, pe documente, istoria tranziţiei. Prea multe lucruri au stat prea mult timp în sertare, iar acolo unde lipsesc informaţiile cresc conspiraţiile şi neîncrederea. Felul în care s-a reaşezat politica externă a României după 1989 – cum am ieşit din alianţele cu URSS, cum ne-am poziţionat în prima mare criză de după Războiul Rece aparţine istoricilor, cercetătorilor şi societăţii, nu subsolurilor instituţionale.”, se arată în comunicatul publicat de MAE.

Șefa diplomației a explicat că multe dintre aceste documente nu mai aveau statut de secret de stat de ani buni, însă au rămas inaccesibile publicului sub alt regim administrativ.

„Documentele pe care le deschidem astăzi nu mai aveau încadrarea de secret de stat de peste un deceniu, dar continuau să fie păstrate departe de public, ca secrete de serviciu. Schimbăm asta şi mergem mai departe, pas cu pas, cu digitalizarea şi publicarea lor. O democraţie matură îşi studiază istoria recentă şi o pune la dispoziţia cetăţenilor„, a mai spus Oana Ţoiu.

Mii de dosare din arhiva diplomatică, desecretizate. Ce perioadă istorică acoperă documentele

Documentele desecretizate surprind o perioadă-cheie pentru România, în care țara a traversat transformări politice și diplomatice majore.

Printre evenimentele reflectate în aceste arhive se numără:

  • primele alegeri libere de după 1989
  • mineriadele din iunie 1990
  • vizita Regelui Mihai în 1992
  • reunificarea Germaniei
  • destrămarea URSS
  • formarea Comunității Statelor Independente

Vor exista documente care rămân clasificate?

Ministerul Afacerilor Externe precizează că anumite categorii de documente nu vor fi incluse în această etapă de desecretizare. Este vorba despre materialele care conțin informații privind cifrul de stat, instrucțiunile aferente, precum și documentele legate de securitatea sediilor diplomatice și a oficiilor consulare.

Aceste materiale vor fi analizate separat, în conformitate cu legislația privind protecția informațiilor clasificate.

Când vor putea fi consultate dosarele din arhiva diplomatică

Adoptarea hotărârii de guvern deschide etapa tehnică de pregătire pentru accesul public. Potrivit MAE, Arhivele Diplomatice vor începe inventarierea, procesarea arhivistică și digitalizarea documentelor, iar accesul cercetătorilor și al publicului va fi oferit etapizat, pe măsură ce dosarele vor fi pregătite pentru consultare.

