Afacerist ieșean trimis după gratii

Un afacerist ieșean a ajuns după gratii din cauză că a ținut să se răzbune pe polițistul care l-a amendat. El i-a distrus mașina agentului, motiv pentru care a fost reținut.

Autoritățile au dechis o anchetă după ce un polițist a reclamat că mașina i-a fost distrusă de un nemulțumit că l-a amendat. Incidentul s-a pentrecut zilele trecute. Cercetările au stabilit că este vorba despre un afacerist ieșean care a vrut să se răzbune pentru sancținea primită. Acesta a zgâriat și a distrus mai multe elemente de caroserie.

Incidentul care avea să-l ducă pe omul de afaceri după gratii nu este nou, potrivit publicației locale BZI. Ovidiu Moraru, un antreprenor din localitatea Rediu, cu , a fost amendat în contextul unui scandal. Un echipaj de poliție a intervenit în timp ce acesta se desfășura în plenitudinea forțelor sale și l-a liniștit.

În urma amenzii primite, individul a încercat să se răzbune, iar acest lucru i-a adus probleme și mai mari, după cum au stabilit autoritățile. Potrivit informațiilor din anchetă, patronul firmei de transporturi a distrus mașina polițistului, provocându-i daune însemnate. Cazul a ajuns în atenția procurorilor care au deschis un dosar penal și au propus arestarea pentru afacerist.

„În cauza penală nr. 14804/261/P/2025 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. 2, 4 C. pen., rap. la art. 253 alin. 1 C. pen. În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive în sarcina inculpatului în vârstă de 42 ani, s-a reținut că, în data de 02.11.2025, în intervalul orar aprox. 02:15-02:27, în timp ce se afla în sat Rediu, com. Rediu, pe drumul public DJ 280F (șoseaua Valea Rediului), în dreptul Postului de Poliție Rediu, a exercitat acte de distrugere-vandalizare asupra autoturismului care aparține unui lucrător de poliție, zgâriind și lovind cu un obiect contondent și înțepător-tăietor suprafața întregii caroserii (bară față, capotă motor, oglindă stânga, portiere stânga față și spate, aripă stânga spate, bară spate, portiere dreapta spate și față, aripă dreapta față și spate, far stânga față, plafon panoramic), în același timp lovind cu picioarele suprafața caroseriei”, a transmis procurorul Liviu Păiuși de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, conform BZI.

În urma , s-a stabilit că mașina a fost distrusă de afacerist din răzbunare, pentru amenda care i-a fost dată, de 3.000 de lei. După estimările distrugerilor, s-a constatat că paguba pe care a provocat-o a dost de nouă ori mai mare, 27.470 de lei.

„Acțiunile au fost realizate în scop de răzbunare, întrucât, în data de 02.11.2025, ora 01:10, a fost sancționat contravențional, cu o amendă în cuantum total de 3.000 lei, pentru încălcarea dispozițiilor art. 2, pct. 1, 29, 31 din Legea 61/1991. Prejudiciul material cauzat prin comiterea faptei a fost evaluat la suma de 27.470,48 lei”, a mai arătat procurorul.

În acest context, procurorii au dispus reținerea ieșeanului și propunerea pentru arestare preventivă pe 30 de zile. El a fost prezentat judecătorilor care au luat măsurile ce se impuneau, conform Codului de procedură penală.

„Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea și luarea unei măsuri preventive reprezintă etape și măsuri din cursul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual adecvat pentru administrarea probatoriului, activități care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție”, a mai completat prim-procurorul.

Dosarul cu propunerea de arestare a fost trimis spre cercetare și judecată la instanța competentă. au decis, pentru afacerist, că este cazul să stea la închisoare pentru 30 de zile. În acest timp vor fi efectuate noi cercetări cu privire la cazul său.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, în dosarul de urmărire penală nr. 14804/261/P/2025, în ceea ce îl privește pe inculpatul Moraru Ovidiu și, în consecință: În baza art. 226 Cod procedură penală, rap. la art. 202 Cod procedură penală și art. 223 alin. (2) Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Moraru Ovidiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, faptă prev. și ped. de art. 257 alin. 2, alin. 4 C. penal, raportat la art. 253 alin. 1 C. penal, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 11.11.2025 și până la data de 10.12.2025, inclusiv”, au stabilit judecătorii de la Judecătoria Iași.

El va petrece după gratii următoarele 30 de zile, până pe 10 decembrie. Rămâne de văzut dacă omul de afaceri va contesta măsura și dacă, mai ales, va avea câștig de cauză.