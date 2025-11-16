Un polițist în vârstă de 24 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, a fost găsit împușcat în cap.

Comunicatul IPJ Giurgiu despre polițistul găsit împușcat în cap

„Astăzi, la sediul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Ghimpați, s-a prezentat o femeie, care a sesizat faptul că un tânăr, de 24 de ani, din județul Argeș, chiriaș în apartamentul pe care aceasta îl deține, nu răspunde la telefon.

În temeiul sesizării, la fața locului, s-au deplasat polițiști, care au descoperit faptul că tânărul în cauză s-ar fi , cu o armă, în zona capului”, a transmis

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, într-un comunicat.

Ce spun sursele din anchetă despre polițistul mort

Tânărul era polițist în cadrul Secției de Poliție Ghimpați și nu ar fi dat semne că se confruntă cu anumite probleme în viața personală sau profesională, spun surse apropiate anchetei, citate de .

Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu face cercetări în acest caz.