Acasa » Eveniment » Un polițist de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împușcat în cap

Traian Avarvarei
16 nov. 2025, 16:22
Un polițist în vârstă de 24 de ani a fost găsit împușcat în cap. Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Comunicatul IPJ Giurgiu despre polițistul găsit împușcat în cap
  2. Ce spun sursele din anchetă despre polițistul mort

Un polițist în vârstă de 24 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, a fost găsit împușcat în cap.

Comunicatul IPJ Giurgiu despre polițistul găsit împușcat în cap

„Astăzi, la sediul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Ghimpați, s-a prezentat o femeie, care a sesizat faptul că un tânăr, de 24 de ani, din județul Argeș, chiriaș în apartamentul pe care aceasta îl deține, nu răspunde la telefon.

În temeiul sesizării, la fața locului, s-au deplasat polițiști, care au descoperit faptul că tânărul în cauză s-ar fi împușcat, cu o armă, în zona capului”, a transmis

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, într-un comunicat.

Ce spun sursele din anchetă despre polițistul mort

Tânărul era polițist în cadrul Secției de Poliție Ghimpați și nu ar fi dat semne că se confruntă cu anumite probleme în viața personală sau profesională, spun surse apropiate anchetei, citate de Agerpres.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu face cercetări în acest caz.

