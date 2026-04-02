Găsirea coifului și a brățărilor dacice, furate anul trecut dintr-un muzeu din Olanda, a devenit subiectul central, joi, în online-ul românesc. Oamenii s-au bucurat sincer, căci nu prea mai existau speranțe că tezaurul dacic va mai fi găsit. Iar unii și-au exprimat bucuria prin tot felul de glume. Alții pur și simplu și-au pus creativitatea la treabă cu această ocazie.

Ce se știe până acum despre tezaurul dacic găsit

La mai bine de un an de când a fost furat, coiful dacic de la Coțofenești a fost recuperat. La fel și brățările.

Parchetul local a și organizat o conferință de presă la Assen pentru a face anunțul.

„După ce se repatriază, bunurile vor fi examinate cu atenție să se vadă dacă în timpul operațiunii de furt sau de îngropare, de manipulare a pieselor după furt, ele au suferit daune. Brățările sunt solide, n-au cum să sufere deformări mecanice.

Dar în cazul Coifului, el trebuie examinat cu mare atenție pentru că el a fost scăpat”, Ernest Oberländer-Târnoveanu, fostul director al Muzeului Național de Istorie, în exclusivitate pentru B1 TV.

Iată cum a reacționat internetul românesc la știrea zile: