Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a denunțat „derapajele” venite dinspre PSD, inclusiv de la președintele partidului, după recentul de opinie ce dădea PSD la doar 17.5%, sub PNL, cotat cu 20.3%. Ștefureac a susținut că politicienii resping sondajele independente doar când nu le convin.

Reacția lui Ștefureac, după criticile lui Grindeanu

„Unii oameni politici sunt tot timpul nemulțumiti de cercetările sociologice independente.

Înainte de alegerile prezidențiale din 2024, unii lideri PNL ne criticau dur pentru ca estimam un vot de 9% pentru candidatul Nicolae Ciucă, adică exact cât a obținut în alegeri.

În urmă cu câteva luni, unii lideri USR ne criticau dur pentru ca eram singurul institut care estima public faptul ca dl Ciucu va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei. Adică exact ceea ce s-a întâmplat la alegeri.

Astăzi a venit rândul liderilor PSD să fie nemulțumiți de măsurătorile noastre independente. Cu niște derapaje care nu ne intimidează, dar mă fac să mă gândesc cu îngrijorare la cultura democratică și perspectivele noastre de viitor.

Culmea, chiar astăzi am publicat date care arată ca majoritatea populației (57%) crede ca guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru ca a crescut taxele și a gestionat prost economia. Sunt tare curios dacă și de acest lucru sunt nemulțumiți unii lideri PSD.

În lumina acestui tablou critic venit dinspre mediul politic, mă gândesc, totuși, ca poate facem ceva bine. Estimările nostre electorale precise din zilele votului – alegeri prezidențiale tur 1 2024, alegeri parlamentare 2024, alegeri prezidențiale 2025 tur 1 și tur 2, o demonstrează cu prisosință”, a explicat Remuș Ștefureac, într- pe Facebook.

Ce comentarii făcuse Grindeanu pe seama sondajului INSCOP

Anterior, Sorin Grindeanu, liderul PSD, corectitudinea sondajului INSCOP, ce dăduse PSD sub PNL în preferințele electoratului.

„Nu e interesant deloc sondajul INSCOP. Am mai văzut sondaje care îl dădeau pe Mircea Geoană câştigător, care îl dădeau pe Sebastian Burduja câştigător la Primărie în 2024 şi pe Ciucă în turul 2. Sunt sceptic, ca până urmă un sondaj e o fotografie de moment. Acum o lună, aceeaşi casă de sondare spunea că PSD-ul are 20%, iar PNL are 16%. Nu ne mai votează pe noi pentru că l-am dat jos pe Bolojan? D-aia am scăzut? Eu nu dau importanţă, mai ales unui sondaj care apre fix în ziua consultărilor de la Cotroceni”, declarase Sorin Grindeanu, la Observator.