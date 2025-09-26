Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a dat asigurări că se vor face controale riguroase la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, acolo unde șase bebeluși cu bacteria Serratia marcescens, iar vinovații „vor pleca acasă”. Rogobete a acuzat spitalul că „nu a luat măsurile necesare de izolare și nu a respectat protocoalele și legislația în vigoare”. Deja au fost date mai multe amenzi, după un control al DSP Iași.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ce a spus Rogobete despre cazul copiilor infectați în spital

„Din datele de acum, discutăm de 9 pacienți cu vârsta sub un an care au fost infectați cu această bacterie din care, din păcate, șase au decedat. Din datele medicale de acum, la minister nu putem realiza o legătură directă medical între infecțiile asociate și celelalte patologii și comorbidități ale acestor pacienți. Legătura de cauzalitate a fi stabilită de experții în medicină legală.

Din punct de vedere administrativ, din datele preliminare, prima infecție apărută pe 13 septembrie, iar aceasta a fost raportată la DSP cu întârziere abia în 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja 4 pacienți infectați.

Deci din datele disponibile, spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare și nu a respectat protocoalele și legislația în vigoare cu privire la limitarea infecțiilor asociate activității medicale în timp util.

Am dispus acum un control comun, la care va participa șeful Corpului de control al Ministerului Sănătății și șeful Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, care se deplasează la Iași cu echipele tehnice ale ministerului pentru evaluarea situații de acolo.

Preliminar, DSP Iași a aplicat amenzi epidemiologului spitalului de 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legate și șefului ATI și spitalului de 50.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor.

Vă spun cu fermitate că după raport cei vinovați vor pleca acasă. E inacceptabil ca în 2025 să discutăm despre o asemenea situație într-o secție de pediatrie și de ATI, prin indolența și nepăsarea unora care s-au gândit că ar fi mai bine să nu raporteze sau că merge și așa”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete, pentru B1 TV.

Ce fel de bacterie a afectat pacienții din Secția ATI a spitalului

Acesta a reproșat apoi că și Ministerul Sănătății a fost informat prea târziu, adică abia azi.

„Am cerut ca până marți-miercuri cel târziu să vină cu un raport complex și complet, să luăm în cunoștință de cauză toate deciziile administrative”, a precizat Rogobete.

Ministrul a explicat apoi că bacteria respectivă se găsește destul de des în diverse medii, dar când „infectează un pacient cu o serie de comorbidități sau cu afecțiuni specifice și cu deficiențe imune poate duce, ca orice bacterie, la deces”.

Alexandru Rogobete a repetat apoi că e destul de clar că protocoalele n-au fost respectate și că după raportul Corpului de control ministerul va aplica sacnțiuni de natură administrativă. Ministrul a mai spus că a discutat deja la Colegiul Medicilor și vor face o anchetă comună.

Între timp, corpul A din Secția ATI a spitalului e închis, iar pentru toată secția ATI s-a modificat programul de vizită și s-au impus „măsuri de igienă riguroase, conform protocoalelor existente”.

Rogobete a mai spus în final că deocamdată nu a discutat cu șefii spitalului, ci a dispus controalele.