Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis, marți, să retragă licența posturilor Realitatea Plus și Gold FM pentru că nu și-au plătit amenzile pe care le-au primit ca urmare a încălcării legislației audiovizuale. Realitatea Plus și Anca Alexandrescu, vedeta postului, au reacționat acuzând CNA-ul de cenzură. Mircea Toma, membru CNA, a replicat spunând că tocmai Realitatea Plus e cea care cenzurează, deoarece nu difuzează nicio altă părere și nicio altă viziune decât cea pe care o dorește postul.

„Dimensiunea pe care a luat-o derapajul, delirul conținuturilor editoriale ale unor emisiuni de la Realitatea este dincolo de orice înțelegere. Deci au rupt, au făcut praf Codul audio-vizual în foarte multe capitole. Deci nu poate fi acceptat așa ceva și nici acuzația de cenzură nu o accept, pentru că ei sunt cei care cenzurează. Accesul publicului la informație îl apărăm noi. Ei blochează accesul la informație, vânzând o singură temă. Obsesiv, ei montează niște ochelari de cal privitorilor lor și asta e. Or nu-i normal! Libertate (nu de exprimare, ci) de orbire. Libertate de orbire. Își orbesc publicul!”, a declarat Mircea Toma, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Realitatea Plus se poate adresa instanței

Întrebat ce urmează să se întâmple cu Realitatea Plus, dacă mai are căi de atac la decizia CNA, Mircea Toma a răspuns: „Toate deciziile CNA sunt decizii care pot fi atacate în instanță, deci tocmai în ideea că trăim într-o țară democratică și dreptul la apărare e al tuturor. Deci da, pot să se ducă să se apere în justiție. Rămâne de văzut ce decizie ia justiția în fața comportamentului (…) și în timpul zilei de azi. Deci nu doar prin ignorarea plăților vechi, ignorarea obligației din lege, care spune că ei trebuie în termen de 6 luni să ne trimită dovada plății. Eu am cerut în februarie o situație a plăților făcute de televiziuni și radiouri și am primit un tabel în care erau mai mulți. Am zis să nu ne repezim să-i luăm cu tăvălugul, să le trimitem o scrisoare, să-i întrebăm: sigur ați trimis? Un avertisment voalat care, de fapt, însemna o amânare a aplicării legii, ceea ce n-a fost în regulă și ne-a criticat Curtea de Conturi”.

Acesta a precizat apoi că, din momentul primirii decizie CNA, postul Realitatea Plus nu va mai emite. Decizia se redactează juridic, deci va dura câteva zile.

Toma a explicat apoi că Realitatea Plus nu nici în online, în schimb va putea să-și încarce pe YouTube sau pe alte platforme emisiunile înregistrate: „Aceasta a doua categorie nu este afectată de decizia noastră”.

Toma: A fost de un penibil situația de astăzi…

Despre faptul că Realitatea Plus a pretins că a plătit amenzile, dar nu a putut face dovada plăților, Mircea Toma a afirmat: „Adevărul e că a fost de un penibil situația de astăzi… Pentru că, în primă instanță, avocatul a spus: amenzile au fost plătite, s-a omis comunicarea cu CNA că s-au plătit”. A fost o discuție între noi, care s-a soldat cu o amânare de o oră, ca să le dăm lor timpul necesar să caute urmele plăților. În ora aia puteau să vină…. În ora aia au plătit, când am primit extrase de cont cu ziua de azi, cu ora de azi. Aia au făcut”.

Câți bani a luat Realitatea Plus de la AUR

Mircea Toma a afirmat apoi că doi membri CNA au refuzat să participe la votul de azi, pe motiv că nu a fost suficient timp pentru a analiza toate documentele. Ambii au ajuns recent în CNA, la propunerea PSD.

„Mie mi se pare relevantă proporția sancțiunilor pe care Realitatea , care înseamnă 600.000 de lei sau așa ceva, față de cât a încasat Realitatea de la AUR pentru o zi de campanie electorală, în campanie electorală, un milion. De euro, nu de lei!

Cifrele sunt pe site-ul Autorității Electorale Permanente, la care partidele s-au dus să-și recupereze cheltuielile făcute în campanie. Și Autoritatea a refuzat să plătească parte dintre cheltuielile făcute de AUR, pentru că au considerat că nu sunt justificate. (…)

Alți 400.000 de euro pentru o emisiune ”Culisele statului paralel”. Deci o emisiune costă mai mult decât toate datoriile neplătite de amenzii”, a mai declarat Mircea Toma, membru CNA, pentru B1 TV.