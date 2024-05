Recalcularea pensiilor: Care e noua formulă de calcul a pensiei și câți ani de vechime ar trebui să aibă un român pentru a primi 6.000 de lei lunar

Odată cu , din septembrie 2024, ar urma să crească unele .

Cine va putea beneficia de o pensie de 6.000 de lei

Conform unor calcule, cei care ar putea beneficia de o pensie de 6.000 de lei sunt cei care trebuie să aibă o perioadă de contribuție de 33 de ani, conform .

Cei care au o pensie care depășește 5.000 de lei sunt puțini, și anume, este vorba de doar 200.000 de pensionari care se pot bucura de această pensie.

Salariul mediu net, în România, este de 5.000 de lei, dar sunt mulți care câștigă mai puțin de atât.

Conform guvernanților, 3.000.000 de pensii vor crește de la 1 septembrie cu o medie de 40%. Celelalte 2.000.000 de pensii rămân la nivelul de azi, chiar dacă pe recalculare ar trebui să scadă. Noua lege a pensiilor cere, însă ca nicio pensie să nu scadă.

Cum se calculează o pensie

De exemplu, un român s-a pensionat la 61 de ani, aieșit la pensie cu un an și jumătate mai devreme. El are un punctaj anual foarte bun de 2,5. Cum punctul de pensie este de 2.500 de lei, rezultă o pensie de 5.135 de lei. Din fericire, pensionarul are un număr de puncte uriaș și anume 60 de puncte, semn că a avut salariu mare și a contribuit pe măsură.

Respectivul s-a pensionat chiar în anul 2024. A muncit 42 de ani care i-au adus, de asemenea, un număr mare de puncte de stabilitate. Puncte stabilitate = 5X0,5 + 5X0,75 + 7 X 1 = 13,25 puncte satbilitate. Total puncte = 60 + 13,25 = 73,25.

Pensie recalculare: 73,25 puncte X 81 lei punctul de referință = 5,933 de lei brut. Se aplică 10% impozit din ce trece de 2.000 de lei, adică 290 de lei. Rămâne cu o pensie netă de 5.643 lei.

Cum arată noua formulă de calcul a pensiei

VPR (valoare punct de referință) X număr puncte.

Punctele: puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte necontributive.

Punctele de necontributivitate: armată, șomaj sau facultate (0,25 puncte de fiecare an).

– 0,50 puncte/an, pentru anii 26 – 30 în muncă

0,75 puncte/an, pentru anii 31 – 35,