Recomandări pentru o vacanță reușită în Dubai. Ce trebuie să știe un turist înainte de călătorie

Orașul Dubai, capitala emiratului cu același nume, este una dintre destinațiile preferate de turiștii români care vor să-și petreacă într-o lume desprinsă din basmele celor 1001 de nopți.

Numeroși români își doresc să viziteze măcar o dată orașul Dubai. Aceștia sunt atrași de poveștile despre opulența acestei destinații, de obiectivele turistice. Dubai este un oras al superlativelor, în care modernul se îmbină cu tradiționalul. Turiștii în căutarea unei vacanțe de lux sunt atrași de sesiunile de shopping în magazine luxoase dar și de obiectivele unice.

Aici se află Burj Khalifa, cea mai inalta cladire din lume, Burj Al-Arab, cel mai inalt hotel din lume, construit pe o insulă artificială, Dubai Mall, cel mai mare complex comercial din lume. Iar pe lângă acestea sunt multe alte atracții pentru toți vizitatorii.

Astfel, o vacanță în Dubai, la fel ca în orice altă destinație turistică, necesită o pregătire prealabilă. Aceasta este necesară pentru ca turistul să evite posibilele neplăceri și, totodată, să bifeze tot ceea ce are acest oraș de oferit.

Pentru turistul care dorește să călătorească în Dubai, cel mai important este să se informeze din timp în legătură cu documentele și condițiile de intrare în Emiratele Arabe Unite, din care face parte Dubai. Regulile de călătorie diferă de cele valabile în statele Uniunii Europene, unde se poate călători doar cu cartea de identitate.

Călătoria în Dubai necesită un pașaport valabil cel puțin șase luni de la data programării întoarcerii. Autoritățile dubaieze nu permit intrarea în țară cu un pașaport temporar, așa că este bine ca turiștii să-și ia măsurile de precauție și să rezolve eventualele probleme cu documentele de călătorie.

Cetățenii români nu au nevoie de o viză de intrare în Dubai, cu condiția ca sejurul să nu depășească 90 de zile. În cazul în care vor dori să rămână mai multă vreme, turiștii trebuie să se intereseze din vreme la autoritățile locale de condițiile în care își pot prelungi șederea.

La controlul de frontieră, ofițerii pot solicita biletul de întoarcere și dovada unei rezervări la un hotel. Drept urmare, este bine să păstrați aceste documente la îndemână pentru a avea acces rapid în țară.

Clima din Dubai este diferită de cea europeană, astfel că majoritatea turiștilor preferă să-și programezele excursia între lunile noiembrie și februarie. În această perioadă temperaturile se situează între 22–28 de grade Celsius. Pentru că este o perioadă foarte solicitată, este bine să vă faceți rezervări din timp pentru cazare.

Hotelurile se umplu rapid deoarece toți vor să meargă în vacanță în acest interval de timp. De altfel, având în vedere afluența mare de turiști, între noiembrie și februarie sunt organizate cele mai multe evenimente și festivaluri.

Pe de altă parte, în perioadele în care turiștii evită Dubaiul din cauza temperaturilor ridicate, hotelierii practică reduceri de prețuri. Acest lucru este valabil, în special, între iunie și septembrie. În această perioadă temperaturile urcă spre 50 grade și este destul de dificil să te bucuri de atracții.

De menționat că mulți turiști iau în calcul să viziteze Dubaiul în luna Ramadanului. Atunci viața urbană își reduce ritmul, pe timpul zilei, dar crește în intensitate după apus. Serile devin animate și se recomandă mai ales celor care vor să descopere tradițiile locale.

Cei care călătoresc în au mai multe opțiuni de transport local. Odată ajunși la aeroport, există posibilitatea de a comanda unul dintre taxiurile oficiale pentru a fi transportați la hotel. Este o modalitate rapidă de transport, pusă la dispoziția turiștilor. Costurile unei curse sunt cuprinse între 100 și 150 de dirhami din Emiratele Arabe Unite (AED) – moneda locală

În afara taxiurilor, sunt disponibile și aplicații de rideshare precum Careem sau Uber.

De asemenea, cei care doresc o alternativă mai ieftină, pot apela la autobuzele de transport local și la metrou. Transportul este mult mai ieftin, însă durata este mai mare.

Cei care doresc o libertate de mișcare mai mare, dar au și resursele financiare necesare, pot închiria o mașină de la una dintre firmele de închiriere care au reprezentanțe chiar în aeroport.

Opțiunile pentru turiștii care caută o soluție de cazare, pentru un sejur, în Dubai sunt multe, potrivite pentru fiecare buzunar. Există mai multe zone preferate de vizitatori, în funcție de apropierea de obiectivele turistice, dar și de mijloacele de transport în comun.

Zonele preferate de turiști sunt Dubai Marina, JBR și Downtown, de unde au acces rapid la metrou, la plajă ori la restaurante. Prețurile la cazare diferă în funcție de perioadă și de calitatea serviciilor oferite.

O cameră la un hotel cu vedere la port, în Dubai Marina, costă undeva între 100 și 200 Euro pe noapte, în funcție de sezon. Costurile cresc pentru cei care doresc să se cazeze în apropiere de Burj Khalifa sau Dubai Mall.

Experții în turism recomandă, pentru a vă eficientiza costurile, ofertele de cazare cu mic dejun inclus. Cei care doresc să rămână mai mult în Dubai pot să opteze pentru închirierea unor apartamente cu chicinetă. Așa își pot pregăti singuri masa.

Pentru a compara prețurile se recomandă platformele de rezervare, unde sunt afișate eventualele reduceri sau pachete promoționale.

Emiratele Arabe Unite, din care face parte și emiratul Dubai, este un stat musulman care acordă foarte multă atenție respectului față de tradițiile locale. Drept urmare, cei care călătoresc aici trebuie să se pună la curent cu regulile și obiceiurile locale. Altfel, riscă să aibă neplăceri sau chiar să suporte sancțiuni.

Astfel, în spațiile publice, vestimentația trebuie adaptată în funcție de context. Femeile trebuie să-și acopere umerii și genunchii când merg la cumpărături în mall sau în alte instituții publice. Regula se aplică și celor care vizitează moschei sau alte instituții de cult. Hainele lejere de plajă, pentru ambele sexe, sunt potrivite pe litoral sau la piscină. Acestea nu sunt acceptate, însă, în zonele urbane aglomerate.

De asemenea, în Dubai nu sunt acceptate manifestațiile de afecțiune în public. Sărutul în public sau ținutul de mână sunt considerate nepotrivite.

Consumul de alcool este interzis pentru musulmani, motiv pentru care cei ce doresc să bea un pahar, trebuie să meargă într-un restaurant, în hotel sau în barurile autorizate. Nu este permis nici transportul băuturilor alcoolice la vedere, pe stradă. În timpul Ramadanului, nu se mănâncă și nu se bea, în public, ziua. Este o formă de respect arătată localnicilor, dat fiind specificul acestei perioade sfinte pentru musulmani.

Fotografiatul este permis doar în anumite zone și trebuie evitată fotografierea localnicilor, dacă nu există o permisiune din partea lor. Regula este impusă mai ales în cazul femeilor și a persoanelor în uniformă de serviciu.

Dubai este printre cele mai sigure orașe dar, chiar și așa, este bine ca turiștii să-și păstreze documentele și obiectele de valoare la îndemnână, mai ales în spații aglomerate, atunci când vizitează obiectivele turistice.

Există o listă importantă de obiective care trebuie bifată și pentru care trebuie făcute rezervări din timp. De exemplu, o vizită la etajele superioare ale clădirii Burj Khalifa trebuie să facă parte din orice program turistic. Priveliștea este superbă, însă pentru ca un turist să se bucure de ea, trebuie să-și rezerve biletul din timp, online.

Un alt obiectiv turistic este Dubai Mall, renumit pentru magazinele sale, peste 1.200, dar și pentru acvariul și show-ul de fântâni pe apă programat în fiecare seară. Pentru experiențe de neuitat se recomandă Miracle Garden, unde găsesc milioane de flori aranjate creativ sau Muzeul Viitorului, cu expoziții interactive.

Cei care vor să exploreze tradițiile locale pot petrece timp în vechiul Dubai, în bazarurile de la Deira. De asemenea, cei interesați pot rezerva o excursie de tip safari în deșert, cu cina într-o tabără tradițională.