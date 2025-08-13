B1 Inregistrari!
Geantă de 100.000 de euro, găsită de un taximetrist. Ce a făcut cu ea și reacția proprietarei

Geantă de 100.000 de euro, găsită de un taximetrist. Ce a făcut cu ea și reacția proprietarei

Selen Osmanoglu
13 aug. 2025, 11:26
Geantă de 100.000 de euro, găsită de un taximetrist. Ce a făcut cu ea și reacția proprietarei
Sursa foto simbol: Pixabay

Un șofer de taxi din Londra a găsit o geantă Hermès Kelly evaluată la peste 100.000 euro.

Cuprins

  • A cui era geanta
  • Ce a făcut șoferul
  • Reacția femeii
  • O geantă…specială

A cui era geanta

Geanta de lux era a unei cliente a taximetristului. Femeia, Hana Al Hai, al cărei nume este asociat cu o familie ce deține un hotel în Dubai, uitase accesoriul de lux pe bancheta din spate a mașinii.

Femeia se afla în vizită la Londra când și-a dat seama că își lăsase în urmă geanta de designer.

Șoferul, pe nume Terry, a observat imediat obiectul uitat: „Am văzut-o pe bancheta din spate după ce clienta a coborât. Mi-am dat seama imediat că nu era o geantă obișnuită”, a povestit el, potrivit Metro, citat de Observator.

Ce a făcut șoferul

Taximetristul s-a întors direct la hotelul din Knightsbridge pentru a o returna, însă nu a găsit niciun document de contact în interiorul genții.

A contactat Lounge-ul Dubai Mall, presupunând că Hana ar putea fi membră acolo. Personalul mall-ului a reușit să o contacteze și să-i transmită că geanta se află în siguranță la Terry, în Sussex.

Reacția femeii

Hana Al Hai i-a mulțumit public taximetristului pentru gest. Ea a fost impresionată.

„Este rar să întâlnești pe cineva cu atâta integritate și grijă sinceră față de ceilalți. Îți mulțumesc din suflet pentru efortul depus și pentru că ai transformat o experiență stresantă într-o lecție despre bunătatea oamenilor. Nu voi uita niciodată acest gest”, a declarat aceasta.

Mai mult, femeia i-a oferit un bacșiș de peste 200 de euro taximetristului și chiar o invitație de vacanță la hotelul familiei din Dubai.

O geantă…specială

Geanta era un model Hermès Mini Kelly din piele de aligator neagră, cu accesorii din argint, estimată la 100.000 de euro.

Un astfel de accesoriu nu poate fi cumpărat pur și simplu dintr-un magazin. Clienții trebuie să aibă o relație de lungă durată cu un consilier Hermès. Mai mult, trebuie să achiziționeze alte produse ale brandului înainte de a primi oferta pentru o geantă Kelly sau Birkin.

Modelul Kelly a devenit celebru în 1956, când actrița Grace Kelly, devenită Prințesă de Monaco, a folosit geanta pentru a-și ascunde sarcina de paparazzi.

