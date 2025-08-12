O femeie de afaceri și-a uitat poșeta de 100.000 € într-un taxi. Ce-a făcut șoferul când a găsit-o, i-a lăsat pe toți mască

O femeie din , proprietara unei firme de îmbrăcăminte și a unui hotel, și-a lăsat din greșeală de lux, evaluată la peste 100.000 de euro, pe bancheta din spate a unui taxi în timpul unei vizite la Londra. Nu și-a imaginat niciodată că șoferul va depune un efort uriaș pentru a o găsi și a-i înapoia obiectul prețios.

Acum, acest taximetrist londonez erou a devenit celebru în Orientul Mijlociu, după ce femeia l-a lăudat public pentru gestul său de a-i returna geanta Hermès, în valoare de aproape 120.000 de euro.

Cuprins

Ce a făcut șoferul londonez pentru a găsi proprietara?

Cum a reacționat femeia din Dubai la gestul său?

Ce recompensă a primit taximetristul?

Ce a făcut șoferul londonez pentru a găsi proprietara

Hana Al Hai și-a uitat geanta Hermès Kelly în taxiul condus de Terry, potrivit publicației . A doua zi, șoferul i-a înapoiat personal geanta la hotelul unde era cazată.

Drumul până la acest moment nu a fost deloc simplu. În geantă nu se afla niciun act de identitate sau document care să dezvăluie cui aparține. Singurul indiciu a fost o carte de vizită de la Dubai Mall.

Terry a sunat la numărul trecut pe aceasta, sperând că va obține informații despre proprietară. Șansa i-a surâs, iar legătura a fost făcută.

„Am observat geanta pe bancheta din spate după ce cursa s-a terminat. Am văzut imediat că nu e o geantă obișnuită”, a spus șoferul.

Cum a reacționat femeia din Dubai la gestul său

Femeia a filmat momentul în care i-a fost returnată geanta și a publicat clipul pe rețelele sociale. Gestul a fost însoțit de un mesaj emoționant:

„Este rar să întâlnești pe cineva cu o asemenea integritate și grijă sinceră față de ceilalți. Apreciez foarte mult efortul pe care l-ai depus și îți sunt extrem de recunoscătoare pentru gestul tău. Îți mulțumesc încă o dată că ai mers atât de departe — nu voi uita asta”.

De asemenea, ea a mulțumit Dubai Mall pentru sprijin, menționând că, atunci când „nu a găsit niciun detaliu de contact în geantă, majoritatea oamenilor probabil s-ar fi dat bătuți”.

Ce recompensă a primit taximetristul

Pe lângă recunoștința publică, Terry a fost răsplătit cu un bacșiș de 200 de lire sterline (aproximativ 230 de euro) și invitat să petreacă o vacanță la hotelul deținut de Hana Al Hai în Dubai.