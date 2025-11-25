Reguli clare pentru trotinete. Siguranță pentru pietoni. București pus la punct

În viziunea lui Ciprian Ciucu, trotinetele electrice în București au nevoie de un cadru clar: reglementare strictă, spații de parcare dedicate, limite de viteză respectate și responsabilitate asumată de operatori. Siguranța pietonilor și ordinea pe trotuare devin criteriile principale după care se stabilesc regulile.

Ciucu susține un model simplu: trotinetele funcționează ca soluție modernă de mobilitate doar atunci când orașul le integrează într-un sistem coerent, cu parcări bine marcate, controale permanente și amenzi aplicate ferm acolo unde regulile sunt încălcate. Scopul este un trafic mai sigur și un spațiu public eliberat de obstacole.

Mesajul este direct: mobilitatea modernă are nevoie de reguli. Bucureștiul câștigă siguranță atunci când trotuarele sunt eliberate, parcările sunt clare, iar operatorii își asumă responsabilitatea pentru modul în care funcționează serviciile lor.

Ciprian Ciucu propune un sistem simplu și aplicabil: reguli ferme, parcări dedicate, control constant, sancțiuni atunci când regulile sunt ignorate.

Așa se construiește un oraș predictibil, în care oamenii merg pe trotuar fără obstacole, iar trotinetele devin o soluție de mobilitate, nu o problemă.

Acesta este stilul de administrație pe care îl propune: intervenție, reguli clare și grijă pentru spațiul public.

Un București pus la punct. Pentru oameni. Pentru siguranță.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

PNL Filiala București

Alegeri locale parțiale din 7 decembrie 2025

CMF 51250002

Notificare privind transparența la ( )