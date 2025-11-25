B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Reguli clare pentru trotinete. Siguranță pentru pietoni. București pus la punct

Reguli clare pentru trotinete. Siguranță pentru pietoni. București pus la punct

Ana Beatrice
25 nov. 2025, 10:48
Reguli clare pentru trotinete. Siguranță pentru pietoni. București pus la punct
Sursa Foto: Facebook - Ciprian Ciucu

În viziunea lui Ciprian Ciucu, trotinetele electrice în București au nevoie de un cadru clar: reglementare strictă, spații de parcare dedicate, limite de viteză respectate și responsabilitate asumată de operatori. Siguranța pietonilor și ordinea pe trotuare devin criteriile principale după care se stabilesc regulile.

Ciucu susține un model simplu: trotinetele funcționează ca soluție modernă de mobilitate doar atunci când orașul le integrează într-un sistem coerent, cu parcări bine marcate, controale permanente și amenzi aplicate ferm acolo unde regulile sunt încălcate. Scopul este un trafic mai sigur și un spațiu public eliberat de obstacole.

Mesajul este direct: mobilitatea modernă are nevoie de reguli. Bucureștiul câștigă siguranță atunci când trotuarele sunt eliberate, parcările sunt clare, iar operatorii își asumă responsabilitatea pentru modul în care funcționează serviciile lor.

Ciprian Ciucu propune un sistem simplu și aplicabil: reguli ferme, parcări dedicate, control constant, sancțiuni atunci când regulile sunt ignorate.
Așa se construiește un oraș predictibil, în care oamenii merg pe trotuar fără obstacole, iar trotinetele devin o soluție de mobilitate, nu o problemă.

Acesta este stilul de administrație pe care îl propune: intervenție, reguli clare și grijă pentru spațiul public.

Un București pus la punct. Pentru oameni. Pentru siguranță.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PNL Filiala București
Alegeri locale parțiale din 7 decembrie 2025
CMF 51250002
Notificare privind transparența la ( https://www.b1tv.ro/eveniment/notificare-privind-transparenta-materialelor-publicitare-politice-1643939.html )

Tags:
Citește și...
O dronă se plimbă de ore întregi peste România. Ultimele detalii de la Ministerul Apărării (VIDEO EXCLUSIV)
Eveniment
O dronă se plimbă de ore întregi peste România. Ultimele detalii de la Ministerul Apărării (VIDEO EXCLUSIV)
O vizită la McDonald’s s-a încheiat la spital. Ce a pățit o fetiță de 2 ani după ce a băut o gură de apă
Eveniment
O vizită la McDonald’s s-a încheiat la spital. Ce a pățit o fetiță de 2 ani după ce a băut o gură de apă
Raport ONU: Un femicid a avut loc la fiecare 10 minute, în 2024
Eveniment
Raport ONU: Un femicid a avut loc la fiecare 10 minute, în 2024
Locuitorii din Galați și Vrancea, avertizați prin RO-Alert: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”
Eveniment
Locuitorii din Galați și Vrancea, avertizați prin RO-Alert: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”
Percheziții într-un dosar privind emiterea de acte de identitate cu domiciliul fictiv. Sunt vizați primar și funcționari publici
Eveniment
Percheziții într-un dosar privind emiterea de acte de identitate cu domiciliul fictiv. Sunt vizați primar și funcționari publici
O explozie violentă, cauzată de o butelie GPL, a zguduit un bloc din Însurăței. Pagube majore și panică printre locatari
Eveniment
O explozie violentă, cauzată de o butelie GPL, a zguduit un bloc din Însurăței. Pagube majore și panică printre locatari
68 de cărți de identitate emise cu documente false, anulate de Sectorul 6! 300 de procese sunt pe rol
Eveniment
68 de cărți de identitate emise cu documente false, anulate de Sectorul 6! 300 de procese sunt pe rol
Doi români arestați în Elveția, după ce au fost găsiți în posesia mai multor bijuterii furate. Locul bizar în care au decis să le ascundă
Eveniment
Doi români arestați în Elveția, după ce au fost găsiți în posesia mai multor bijuterii furate. Locul bizar în care au decis să le ascundă
Alimentul consumat frecvent în Postul Crăciunului, care poate fi dăunător pentru organism. Mihaela Bilic: „Jumătate din culturi sunt modificate genetic”
Eveniment
Alimentul consumat frecvent în Postul Crăciunului, care poate fi dăunător pentru organism. Mihaela Bilic: „Jumătate din culturi sunt modificate genetic”
Proiectul care elimină CASS pentru mame, veterani și văduvele de război, adoptat tacit de Senat. Ce urmează acum
Eveniment
Proiectul care elimină CASS pentru mame, veterani și văduvele de război, adoptat tacit de Senat. Ce urmează acum
Catalin Drula
Ultima oră
10:50 - O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă
10:35 - O dronă se plimbă de ore întregi peste România. Ultimele detalii de la Ministerul Apărării (VIDEO EXCLUSIV)
10:31 - Dubla măsură a USR la guvernare. Concedieri colective de funcționari: „DA!” Reducerea forfetarelor pentru parlamentari: „…o să însemne oameni care pleacă acasă”
10:31 - O vizită la McDonald’s s-a încheiat la spital. Ce a pățit o fetiță de 2 ani după ce a băut o gură de apă
10:30 - Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
10:27 - Un nou uriaș financiar a apărut în top, dar liderul absolut rămâne același. Cine este, de fapt, cel mai bogat om de pe planetă
10:23 - Chelsea – FC Barcelona, cel mai așteptat meci de marți în Champions League
09:52 - Raport ONU: Un femicid a avut loc la fiecare 10 minute, în 2024
09:50 - Sărbătoare mare în calendarul ortodox. Sfânta Ecaterina este cinstită astăzi: ce mesaje de „La mulți ani” se trimit
09:23 - Legea pensiilor private în dezbatere la CCR. Este așteptată o decizie pe restricțiile impuse de guvern la retragerea beneficiilor