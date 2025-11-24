B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Notificare privind transparenta materialelor publicitare politice

Notificare privind transparenta materialelor publicitare politice

Ana Beatrice
24 nov. 2025, 08:22
Notificare privind transparenta materialelor publicitare politice
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sponsorul: Partidul National Liberal, Bucuresti, Modrogan 1 [email protected] CMF: 51250002

Perioada: 22.11.2025 – 06.12.2025 (ora 07:00 AM)

ONLINE PRESA

Sumele agregate şi valoarea agregată a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică pentru materialul publicitar politic: Sumele bugetate pentru materialul publicitar politic sunt în cuantum de 66.793,3 RON, TVA inclus. Informaţii privind originea sumelor şi a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică: Bugetul de campanile este constituit din contribuțiile candidatului și ale formațiunii politice.

Metodologia utilizată pentru calcularea sumelor aggregate şi a valorii aggregate a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică pentru materialul publicitar politic şi, după caz, pentru campania de publicitate politică: Sumele includ TVA și reflecta limitele maxime de cheltuieli care pot fi angajate pentru această categorie de material, astfel cum sunt prevăzute în art. 28 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi hotărârea nr. 30/2025 a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

Materialul publicitar politic are legătură cu: Alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

Informaţii oficiale privind modalităţile de participare la alegerile cu care are legătură materialul publicitar politic: https://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-partiale-7-decembrie-2025/

Sesizarea aspectelor neconforme, pt.respectarea art. 15 din Regulamentul 900/2024 privindtransparenţa şi vizarea unui public-ţintă în publicitatea politică – [email protected]

Furnizor de servicii de publicitate politică:

ANCORE MEDIA SRL, având sediul social în Str Abrud, nr 100, Sector 1, Bucuresti, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului Comerțului sub nr J40/4951/2005 având Cod Unic de Înregistrare RO17357599, reprezentată legal de dl. Romulus Coman, în calitate de administrator.

Tags:
Citește și...
România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
Eveniment
România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
Eveniment
O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
Eveniment
Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
Eveniment
Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
Eveniment
Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
Eveniment
De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”
Eveniment
România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”
Târgul de Crăciun din Viena. Iată cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș
Eveniment
Târgul de Crăciun din Viena. Iată cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș
CSAT se reunește pentru stabilirea planurilor de apărare ale României și evaluarea riscurilor strategice
Eveniment
CSAT se reunește pentru stabilirea planurilor de apărare ale României și evaluarea riscurilor strategice
Scandal la Urgența Spitalului Judeţean Argeş. Conflict între un bărbat și agenții de pază. Poliția a deschis dosar penal
Eveniment
Scandal la Urgența Spitalului Judeţean Argeş. Conflict între un bărbat și agenții de pază. Poliția a deschis dosar penal
Catalin Drula
Ultima oră
10:03 - Ronaldo a atins un nou prag impresionant al carierei. Golul 954, o „foarfecă” care a electrizat lumea fotbalului (VIDEO)
09:50 - Vremea în România pe 24 noiembrie 2025: temperaturi blânde, cer variabil
09:49 - România conduce în topul sărăciei extreme. Românii îngenuncheați de austeritate. Eurostat
09:45 - O fetiță de un an, la un pas de răpire în Italia. Cum a intervenit tatăl acesteia
09:21 - Petardele clasice au fost interzise. Amenzi de până la 75.000 de lei pentru cei care nu respectă noile reguli
09:07 - Cazul „copiilor din pădure”. Iată cum o familie izolată din Italia a rămas fără cei trei copii
09:05 - Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele
08:53 - Adevărata reziliență democratică începe nu în instituții, ci în mintea fiecăruia dintre noi
08:44 - De ce să oferi tricouri creștine personalizate? Sunt cele de la Librăria Maranatha idei unice de daruri cu suflet?
08:40 - România rămâne printre ultimele țări la reciclare. Diferențe uriașe față de restul Europei: „Ca să fim sustenabili, trebuie să facem investiții”