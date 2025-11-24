Notificare privind transparenta materialelor publicitare politice

Sponsorul: Partidul National Liberal, Bucuresti, Modrogan 1 CMF: 51250002

Perioada: 22.11.2025 – 06.12.2025 (ora 07:00 AM)

ONLINE PRESA

Sumele agregate şi valoarea agregată a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică pentru materialul publicitar politic: Sumele bugetate pentru materialul publicitar politic sunt în cuantum de 66.793,3 RON, TVA inclus. Informaţii privind originea sumelor şi a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică: Bugetul de campanile este constituit din contribuțiile candidatului și ale formațiunii politice.

Metodologia utilizată pentru calcularea sumelor aggregate şi a valorii aggregate a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică pentru materialul publicitar politic şi, după caz, pentru campania de publicitate politică: Sumele includ TVA și reflecta limitele maxime de cheltuieli care pot fi angajate pentru această categorie de material, astfel cum sunt prevăzute în art. 28 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi hotărârea nr. 30/2025 a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

Materialul publicitar politic are legătură cu: Alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

Informaţii oficiale privind modalităţile de participare la alegerile cu care are legătură materialul publicitar politic:

Sesizarea aspectelor neconforme, pt.respectarea art. 15 din Regulamentul 900/2024 privindtransparenţa şi vizarea unui public-ţintă în publicitatea politică –

Furnizor de servicii de publicitate politică:

ANCORE MEDIA SRL, având sediul social în Str Abrud, nr 100, Sector 1, Bucuresti, înregistrată în evidențele Oficiului Registrului Comerțului sub nr J40/4951/2005 având Cod Unic de Înregistrare RO17357599, reprezentată legal de dl. Romulus Coman, în calitate de administrator.