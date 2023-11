Reprezentanții României s-au întors victorioși de la Campionatul Mondial de Atelaj Canin: aur, argint și bronz

Aur, argint și bronz pentru reprezentanții României la Campionatul Mondial de atelaje trase de câini, care a avut loc în Abertamy, Cehia.

Pregătirile pentru concurs au început încă din luna septembrie, susțin aceștia, notează .

Câini de aur și de argint

Din lotul României fac parte Damaschin Berende și , tată și fiu. Cei doi au reușit să se claseze pe podium la Campionatul de Atelaje Canine din Cehia. Astfel că, fiul a terminat pe primul, iar tatăl său a ocupat a doua treaptă a podiumului.

De asemenea, un alt coleg a luat bronzul la categoria atelaje cu opt câini Husky.

„Au fost trei zile grele, au fost trasee destul de dificile datorită condițiilor meteo, câțeii și-au făcut datoria impecabil și noi am încercat să nu-i încurcăm foarte tare și să-i ajutăm să își facă treaba până la capăt”, a spus Damaschin Berende, președintele Clubului Sportiv Sleddog Bistrița-Năsăud, care a obținut argintul la 4 câini.

„În a treia zi am rămas fără frâne, norocul a fost că am putut să mă înțeleg cu liderii și m-au ghidat pe unde trebuie și nu am greșit nici o intersecție, mi-am menținut poziția de pe locul 1 și din punctul meu de vedere a fost un traseu și un concurs greu, dar foarte frumos”, a mai precizat Bogdan Berende.